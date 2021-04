FIFA 22: i club della SuperLega esclusi dal nuovo gioco?

La notizia della fondazione della nuova SuperLega ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, pare infatti che i club partecipanti non saranno presenti nel prossimo FIFA 22

Nella notte è arrivata una notizia che ha, letteralmente, squassato e diviso in due il mondo del calcio. Alcuni dei club più ricchi del mondo hanno deciso di staccarsi da organizzazioni come l’UEFA e la FIFA per creare una lega a parte tutta propria. Questa notizia, però, a quanto pare, avrà delle ripercussioni anche all’interno dell’industria videoludica. In FIFA 22, infatti, potrebbero non essere presenti le squadre che hanno aderito all’iniziativa della SuperLega.

FIFA 22: addio alle 15 squadre che hanno aderito alla SuperLega?

La guerra tra UEFA, FIFA e SuperLega è appena iniziata e sarà combattuti a colpi di cause, multe e dichiarazioni ufficiali. Stando alle ultime notizie, molti hanno ipotizzato la possibilità che i club che hanno aderito alle SuperLega non saranno presenti all’interno nel prossimo videogioco: FIFA 22. Le squadre in questione sono 12 e si attende l’adesione anche di altri club. Si tratta di:

Real Madrid (LIGA)

Barcellona (LIGA)

Atletico Madrid (LIGA)

Juventus (SERIE A)

Inter (SERIE A)

Milan (SERIE A)

Manchester United (PREMIER LEAGUE)

Chelsea (PREMIER LEAGUE)

Arsenal (PREMIER LEAGUE)

Liverpool (PREMIER LEAGUE)

Tottenham (PREMIER LEAGUE)

Manchester City (PREMIER LEAGUE)

🚨| Super League clubs will reportedly be out of the FIFA video game franchise, starting from FIFA 22. #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) April 19, 2021

Questa considerazione è perfettamente collegata alla volontà, da parte della stessa FIFA, di estromettere dalle proprie competizioni (dunque anche dal proprio branding world) tutte le squadre che hanno aderito al progetto. Mancano ancora delle dichiarazioni ufficiali che, nel caso del videogioco, dovranno anche tenere in considerazione l’idea di Electronic Arts a riguardo. La carne al fuoco è decisamente tante e questa notizia, arrivata durante la scorsa notte, ha creato scompiglio in tutto il mondo dello sport e non solo. Fateci sapere che cosa ne pensate e, soprattutto, un videogioco calcistico senza queste squadre avrà lo stesso appeal di sempre?

Per rimanere aggiornati su tutte le evoluzioni che la questione avrà sul fronte videoludico continuate a sintonizzarvi su tuttoteK.