Humankind è ora disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Amplitude Studios ha divulgato il trailer di lancio di Humankind, un erede spirituale di Civilization che ha già saputo farsi ampiamente apprezzare

Vi abbiamo già parlato approfonditamente di Humankind, il nuovo gestionale targato Amplitude Studios che si pone come un erede spirituale dei “vecchi” Civilitazion, nella nostra anteprima che potete trovare cliccando qui. Nonostante alcune inesattezze tecniche e qualche caratteristica mal bilanciata, Humankind ci ha particolarmente interessati e intrattenuti, tanto che stavamo aspettando con trepidazione il suo rilascio ufficiale dopo la Beta annunciata nel corso dell’E3 2021. E quel giorno è finalmente arrivato: Humankind è finalmente disponibile. Tramite comunicato stampa, Amplitude Studios ne ha anche divulgato il trailer di lancio per festeggiarne l’uscita.

Il gioco è ora disponibile sia in Standard sia in Deluxe Edition, quest’ultima disponibile a 59.99€, su Steam, Epic Games Store, Google Stadia o Xbox Game Pass per PC. Inoltre, Amplitude Studios ha anche annunciato che intende supportare pienamente il gioco negli anni a venire e continueranno ad ascoltare i giocatori che li hanno aiutati a migliorarlo e a renderlo il titolo che è. Vi lasciamo alla visione del trailer di lancio, che trovate proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Humankind!

Il team di Amplitude Studios ha dichiarato, nel comunicato stampa, a proposito del lancio del gioco:

È stato un bel viaggio da quando abbiamo annunciato Humankind, il gioco dei nostri sogni, e siamo felici ora che è finalmente disponibile! Per celebrare il lancio, abbiamo preparato uno squisito trailer di lancio live-action che racchiude appieno la nostra visione delle infinite possibilità che incontrerai nel gioco.

Avete visto il trailer di lancio di Humankind? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!