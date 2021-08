Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriva su PS5 con un trailer!

Tramite comunicato stampa, il publisher CI Games ha annunciato l’arrivo di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 anche su PS5, con tanto di trailer a festeggiarne l’uscita

Arrivato qualche tempo fa su PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 segue il cecchino assassino a contratto, Raven, mentre intraprende una serie di missioni per rovesciare una spietata dittatura. Con mappe sandbox, una piuttosto lunga lista di missioni che possono essere affrontate in diversi modi e un’ampia gamma di armi e gadget realistici, nonché di abilità ed equipaggiamenti, il gioco promette una varietà di approcci e visioni davvero impressionante. Tramite comunicato stampa, il publisher CI Games ha annunciato che, finalmente, la versione per PlayStation 5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è finalmente disponibile sia in fisico sia in digitale.

Uscita nella giornata di ieri, la “Elite Edition” per PS5 offre una risoluzione in 4K sbalorditiva insieme ad un aggiornamento di immagini e texture. Inoltre, il gioco sfrutterà alcune funzionalità del DualSense di Sony, come i trigger adattivi che consentiranno di sentire in maniera diversa ciascuna arma, fornendo maggiore controllo su tutti i colpi da cecchino. Il feedback tattile, invece, assicurerà che sentiate ogni proiettile come mai prima d’ora. Ovviamente Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sfrutterà anche i tempi di caricamento fulminei dell’SSD di PlayStation 5. Per l’occasione, è stato divulgato anche un nuovo trailer del titolo, che potete trovare proprio qua sotto.

Tutti i contenuti dell’edizione PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2

L’edizione per PS5 include anche una copia gratuita del weapon pack DLC “Crossbow Carnage”, insieme all’espansione principale intitolata “Butcher’s Banquet” che vi porterà in una nuova e vasta area desertica, con oasi lussureggianti e cascate spettacolari. L’Elite Edition include, per riassumere:

Grafica e texture migliorate;

Scelta tra Visual Mode (4K, 30FPS) o Performance Mode (2K, 60FPS);

Trigger adattivi DualSense;

Feedback tattile;

Tempi di caricamento SSD;

Weapon Pack “Crossbow Carnage”: balestra, fucile da cecchino 550TRV, revolver Mad Sheriff 9, fucile d’assalto Car K8, pelle zebra;

Espansione “Butcher’s Banquet”.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è ora disponibile su PS5, oltre che ad essere già presente su PS4, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. Acquisterete il titolo? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!