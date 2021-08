Maya and the Three: Netflix rivela il teaser ufficiale delle serie

Rivelato da Netflix il teaser ufficiale della serie animata Maya and The Three. L’epopea della guerriera Maya doppiata da Zoe saldana, in una serie animata ambiziosa a metà tra il cinema e serialità

Rivelazione inaspettata da Netflix, con il rilascio del teaser ufficiale della serie animata Maya and the Three. Considerata un’ambiziosa sperimentazione a metà tra cinema e serialità; la futura serie seguirà le vicende coraggiose della giovane guerriera Maya.

Diretta e prodotta da Jorge R. Gutiérrez (Il Libro della Vita), avrà come voce protagonista la nota attrice Zoe Saldana (conosciuta nelle vesti di Gamora nel Marvel Cinematic Universe). La sceneggiatura è firmata dal regista stesso con l’aiuto di Silvia Olivas, Doug Langdale e Candie Kelty Langdale.

Maya and the Three: l’avventurosa epopea Fantasy di Netflix

Una principessa guerriera. Un’antica profezia da compiere. Un leggendario mondo suddiviso in quattro regni, dove la magia sembra si fonde con la realtà. Mille vicende sembrano susseguirsi nell’avventuroso viaggio oltre ogni tempo, toccando la lontana cultura mesoamericana. Sarà allora compito di Maya radunare tre forti guerrieri per salvare il mondo degli uomini e degli Dei.

Il teaser ufficiale non lascia alcun dubbio sulle aspettative del nuovo progetto targato Netflix. Una serie animata suddivisa in 9 capitoli, con profondo legame alla cultura e arte mesoamericana e sudamericana. Come dichiarato anche dal regista Jorge R. Gutiérrez:

La nostra giovane eroina è ispirata alle vere guerriere messicane nella mia vita: mia madre, mia sorella e la mia musa, mia moglie. Non vedo l’ora che il pubblico di tutte le età possa scoprire Maya and the Three e unirsi a questa avventura divertente, epica e piena di emozioni per sconfiggere gli dei degli inferi e salvare il mondo

Attualmente non sono conosciute date ufficiali di uscita. Stando a quanto riportato da diverse fonti, sarà probabilmente rilasciato sulla piattaforma Netflix nel corso del prossimo autunno.

