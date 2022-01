Halo Infinte: nuova modalità multiplayer in arrivo?

Recenti rumor rivelano che una nuova modalità multiplayer di Halo Infinte è in sviluppo da Certain Affinity, scopriamo i dettagli a riguardo

Nuovi rumor svelano che Halo Infinite potrebbe presto ottenere una nuova modalità multiplayer pensata per i nuovi giocatori. Secondo Jez Corden di Windows Central, la nuova modalità multiplayer è attualmente in sviluppo dai ragazzi di Certain Affinity con nome in codice “Tatanka”. Altri dettagli suggeriscono che questa nuova modalità multiplayer è progettata per essere un’esperienza più “amichevole” per i nuovi arrivati, risultando meno impegnativa o competitiva rispetto le altre modalità presenti

La nuova modalità multiplayer di Halo Infinte sarà ricca di sorprese

Le novità sulla nuova modalità multiplayer di Halo Infinte non finisco qui. Corden afferma che la nuova modalità si collegherà alla nuova modalità Forge, a breve disponibile nel gioco. I contenuti creati dai giocatori nella modalità Forge saranno una parte fondamentale per la nuova modalità, anche se non è ancora stato rivelato in che modo. Le fonti di Corden affermano anche che la nuova esperienza di Halo Infinite sfrutterà i cosmetici presenti nel multiplayer.

Ricordiamo che Certain Affinity sembra essere impegnato in questi giorni su un titolo ispirato a Monster Hunter per Xbox. Questo progetto ha come nome in codice “Project Suerte” e sarà ricco di grandi battaglie contro temibili mostri con un gameplay pensato per il multiplayer. Non sarebbe fuori luogo per Certain Affinity lavorare a un progetto per Xbox, poiché lavorano a stretto contatto con Microsoft dal 2007. Lo studio ha inoltre contribuito a sviluppare vari capitoli della saga di Halo, di Call of Duty e altro ancora. Non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa nuova modalità multiplayer in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.