Sony annuncia ufficialmente l’acquisizione di Bungie

Notizia dell’ultima ora: Sony Interactive Entertaiment ha appena svelato un accordo per l’acquisizione di Bungie al prezzo di 3,6 miliardi di dollari. Questa rivelazione è stata svelata proprio oggi, solo poche settimane dopo l’incredibile annuncio da parte di Microsoft, che ha sferrato un enorme scossone all’interno dell’industria videoludica quando è riuscita ad appropriarsi di Activision Blizzard spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Non appena questo accordo si sarà ufficialmente chiuso, la casa videoludica creatrice di Halo e Destiny diventerà una sussidiaria indipendente di Sony Interactive Entertaiment, finendo con l’essere gestita da una schiera di esecutivi tra cui, però, anche il CEO attuale e il presidente Pete Parson, insieme al resto dei componenti della squadra amministrativa correntemente incaricati.

Tra le affermazioni date da Sony in vista di quest’acquisizione, viene svelato come Bungie rimarrà uno studio di sviluppo per titoli multipiattaforma, e che gli sarà lasciata anche l’opzione di poter pubblicare autonomamente e di “raggiungere i giocatori ovunque loro decidano di giocare”. Tra i lavori in corso all’interno di Bungie, si sta ovviamente ancora supportando Destiny 2, espandendo ulteriormente il franchise, ma al contempo i membri della casa di sviluppo si trovano al lavoro su una nuova IP. Parlando di quest’inaspettata acquisizione, piovuta dal cielo solo oggi, il CEO di Sony Interactive Entertaiment Jim Ryan ha voluto rilasciare delle dichiarazioni:

“Abbiamo avuto una forte collaborazione con la casa videoludica sin dall’emersione del franchise di Destiny, e non potrei essere più eccitato di annunciare ufficialmente il benvenuto a questo studio all’interno della famiglia PlayStation. Si tratta di un importante passo nella nostra strategia d’espansione di PlayStation verso un’audience ancora più ampia. Sappiamo come la community di Bungie sia vitale per lo studio, e per questo intendiamo supportarla facendo in modo di mantenerla indipendente e in continua crescita. Come per Bungie, la community è fondamentale anche per il DNA di PlayStation, e la nostra passione condivisa per i giocatori e la costruzione del miglior luogo nel quale giocare adesso si evolverà ulteriormente.”

