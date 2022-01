ESerie A TIM Fan Cup: il primo torneo per tutti i tifosi

Nasce la prima eSerie A TIM Fan Cup powered by PlayStation di FIFA 22 per tutti i tifosi. Per i vincitori ci saranno ben quattro premi, tra cui un’esperienza dal vivo alle Final Eight della eSerie A TIM

Siete giocatori accaniti di FIFA 22 e volete provare cosa significa sfidarsi per la Final Eight della eSerie A TIM? Finalmente Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A hanno presentato ufficialmente la eSerie A TIM Fan Cup, un torneo a premi per tutti i player del famoso simulatore calcistico. Il torneo è aperto a tutti, senza distinzioni di esperienza, che siate potenziali pro-player o semplici fan del gioco.

eSerie A TIM Fan Cup: come e dove giocare

L’eSerie A TIM Fan Cup è stata pensata sia per possessori di PlayStation 4 che per quelli di PlayStation 5 senza che possano sfidarsi tra loro, infatti verrà divisa in due competizioni separate. Per partecipare basterà iscriversi dalla piattaforma ESL Play oppure tramite il Competition Center del sito PlayStation. Il torneo inizierà il 1° Febbraio con la Cup 1 per i possessori di PlayStation 4, per poi continuare l’8 febbraio con la Cup 2; il 26 febbraio con la Cup 3; il 1° Marzo con la Cup ; il 15 Marzo con la Cup 5, per poi finire il 19 marzo con la Cup 6. I primi 3 classificati delle Cup 1,2,3 e 4, ed i primi 2 classificati delle Cup 5 e 6, parteciperanno alle finali previste per il 26 marzo.

Per i possessori di PS5 ci saranno date diverse e meno Cup. La prima ci sarà il 2 febbraio, per poi continuare il 27 febbraio ed il 2 marzo e finire con la Cup 4 il 20 marzo. La finale che vedrà 16 finalisti, come per PS4, sarà composta dai migliori 4 giocatori delle singole Cup che si scontreranno il 26 marzo per ambire ad uno dei primi 4 posti premianti. Il primo classificato delle due finali potrà vivere l’esperienza della finale dal vivo della eSerie A TIM che comprende: trasferimento A/R più il soggiorno e l’accesso all’evento “eSerie A TIM Final Eight”. Gli altri vincitori, potranno aggiudicarsi un abbonamento PS Plus da 12, 3 o 1 mese.

