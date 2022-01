Halo Infinite: aggiornamento per la modalità Big Team Battle in arrivo

343 Industries punta a risolvere i problemi della modalità Big Team Battle di Halo Infinite con il prossimo corposo aggiornamento

Nonostante tutti i problemi che ha avuto il multiplayer di Halo Infinite dal lancio, 343 Industries ha lavorato abbastanza rapidamente per risolverli, dagli aggiornamenti delle sfide alle nuove playlist e ai miglioramenti degli eventi. Dopo la pausa per le vacanze, il team di sviluppo è “in gran parte tornato in azione” come indicato dal community manager Brian Jarrard in un post sul forum. Lo studio sta lavorando a un “aggiornamento ampio di Halo Infinite e sta guidando verso la possibilità di condividere più dettagli e una tabella di marcia per aiutare a rispondere alle vostre domande e gestire le aspettative”, l’obiettivo è quello di risolvere i problemi della modalità Big Team Battle. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: l’aggiornamento per la modalità Big Team Battle non ha ancora una data di rilascio

“Ci vorrà del tempo per completare il tutto, ma sappiate che è tutto in lavorazione – c’è solo molto da approfondire ed è tutto un concatenarsi piuttosto complicato di elementi di lavoro, dipendenze, priorità, ecc. Quindi vogliamo essere sicuri di condividere informazioni precise e accurate” ha dichiarato il community manager Brian Jarrard nel suo ultimo post. Jarrard ha poi confermato che è attualmente in fase di test un aggiornamento per i problemi di matchmaking di Big Team Battle, una delle modalità di gioco di Halo Infinite. L’update passerà alla fase di certificazione e sarà distribuito come “hot fix“. Anche se ciò non accadrà questa settimana, “Speriamo che l’arrivo dell’update non sia troppo lontano e condivideremo un aggiornamento in merito non appena avremo chiara la visione su una data di rilascio.”

Anche il cheating è stato un problema fondamentale e lo sviluppatore sta lavorando a una patch per metà febbraio che “cerca di affrontare questo e altri problemi”. Attualmente, il team sta lavorando per ottenere “il più possibile in questo aggiornamento di febbraio, garantendo comunque l’assenza di impatti negativi o regressioni ad altre parti del gioco”.

Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Date un’occhiata alla nostra recensione per la campagna e per il multiplayer. In termini di altri aggiornamenti futuri, 343 Industries sta lavorando per rilasciare la campagna cooperativa entro maggio mentre Forge è previsto per la fine dell’estate.

