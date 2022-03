Halo Infinite perde il Lead Multiplayer Designer

A dispetto di un lancio avvenuto da poco, sebbene in seguito a qualche ritardo, i ragazzi di 343 Industries sono consapevoli di come il loro titolo necessiti ancora di molto lavoro, soprattutto in seguito all’abbraccio di un modello live service. Ed in seguito alla defezione di uno dei membri del team, lo studio dovrà far pronte ai prossimi impegni senza poter contare sull’ausilio di una delle figure chiave dello sviluppo, ovvero il Lead Multiplayer Modes and Systems Designer del gioco, che va ad aggiungersi al Lead Narrative Designer.

A salutare lo studio statunitense è stato Andrew Witts, già in forza presso il team da oltre tre anni, è che si era occupato del design del comparto multigiocatore dello shooter di casa Microsoft. L’annuncio è stato dato, tramite un post comparso su Twitter, dallo stesso sviluppatore, all’interno del quale Witts si è detto onorato di aver potuto guidare il team responsabile del multiplayer della produzione. Il futuro del designer, almeno nell’immediato (come si legge nel messaggio), sarà all’insegna di un periodo di riposo, prima di prendere parte ad una nuova avventura progettuale.

Today was my last day at 343 Industries. It’s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you.

Going to take some time off to relax and recharge but I’m excited what’s next! pic.twitter.com/3uXaKIP28g

— Andrew Witts (@RevivedAntihero) March 5, 2022