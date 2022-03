Motorola Moto G22: arriva in Italia

Motorola sta per lanciare in Italia il suo nuovo Moto G22, device di fascia entry level con schermo da 6,5″ con refresh rate a 90Hz e SoC MediaTek Helio G37. Vediamolo più nel dettaglio

È imminente l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Moto G22, dispositivo di fascia bassa dotato di un SoC MediaTek Helio G37 e 4GB di memoria RAM. Sulla parte anteriore trova spazio l’enorme pannello da 6,5″ con frequenza d’aggiornamento a 90Hz e foro che ospita la camera frontale da 16MP. Sul retro è presente il modulo fotografico, leggermente sporgente, con un sensore principale da 50MP. A completare il tutto ci sono una capiente batteria da 5000mAh, il sensore NFC per i pagamenti contactless ed il supporto per le MicroSD per estendere la sua memoria di archiviazione ROM: soli 64GB. Assente purtroppo il supporto alle reti di ultima generazione 5G per la massima velocità di navigazione.

Motorola Moto G22: scheda tecnica

All’interno del nuovo device marchiato Motorola troviamo:

Display: Max Vision 6,5″ HD+, 268ppi, formato 20:9, rapporto schermo-scocca 89,03%, frequenza aggiornamento a 90Hz ;

; CPU: MediaTek Helio G37 (4x A53 @2,3GHz + 4x A53 @1,8GHz);

(4x A53 @2,3GHz + 4x A53 @1,8GHz); GPU: IMG-GE8230 a 680MHz ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 8MP a 118° + obiettivo di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da a 118° + obiettivo di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: sensore da 16MP ;

; Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, resistenza all’acqua ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica a 15W ;

con ricarica a ; Dimensioni: 163,95 x 74,94 x 8,49mm ;

; Peso: 185g ;

; Colori: Cosmic Black e Iceberg Blue ;

; OS: Android 12 ;

; Prezzo: 219,90€

Motorola Moto G22: analisi

Grazie all’imponente pannello da 6,5″ si potranno apprezzare al meglio i contenuti in streaming o gli scatti fotografici grazie alla brillantezza dei colori offerti dal display. Ancora, grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 90Hz si noteranno meno le “sfocature” durante lo scrolling di pagine web o i cambi di visuale repentini durante la fruizione di videogiochi di stampo FPS. Peccato per la risoluzione che si ferma all’HD, probabilmente per mantenere basso il prezzo finale. In merito alle performance nude e crude, il SoC MediaTek Helio G37 insieme ai soli 4GB di memoria RAM non potrà certo fare miracoli.

È un device in grado di gestire le operazioni più leggere, e volendo, anche qualche videogame non troppo esoso in termini computazionali. In merito all’autonomia, la batteria da 5000mAh assicurerà un’autonomia di circa 2 giorni con un utilizzo ponderato. Il comparto fotografico è di discreta qualità grazie al sensore principale da 50MP. La fotocamera frontale è da 16MP, abbastanza per offrire una qualità decente durante le videotelefonate. Come software di sistema è presente Android 12.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone entry level di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!