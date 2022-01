Halo Infinite: il lead narrative designer lascia 343 Industries

Lo scorso 10 dicembre, la campagna single player di Halo Infinite è stata resa finalmente disponibile per tutti (anche su Xbox Game Pass) dopo qualche tempo dal lancio del multiplayer. Nonostante le polemiche varie sulle feature mancanti al lancio, a nostro parere 343 Industries ha fatto un ottimo lavoro nel riproporre, nel 2021, un capitolo nato sicuramente sfortunato, ma che ha saputo redimersi sia nel suo comparto giocatore singolo, sia in quello multigiocatore. Ed oggi, a poco più di tre settimane dal lancio effettivo del titolo, Halo Infinite saluta il suo Narrative Designer.

Aaron Linde, Lead Narrative Designer del gioco, ha annunciato tramite Twitter il suo addio a 343 Industries nel 2022. Nel tweet, che trovate qua sotto a metà articolo, Linde non dà una vera e propria spiegazione alla sua dipartita, ma si limita ad affermare che se ne va per rincorrere una nuova opportunità e che la decisione è stata davvero difficile.

Bittersweet news to report: I'm departing 343 Industries to pursue a new opportunity in 2022. It was a terrifically difficult decision; Halo Infinite will remain one of the proudest achievements of my career for the rest of my life. I'm so grateful to have been a part of it.

— Aaron Linde (@aaronlinde) December 31, 2021