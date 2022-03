OptiPlex 3000 Thin Client. Ecco il nuovo sistema che combina l’esperienza di Dell nel Cloud Client Computing con il marchio OptiPlex

Si chiama OptiPlex 3000 Thin Client, ed è il nuovo sistema Cloud del produttore statunitense Dell, realizzato in collaborazione con il marchio OptiPlex.

Basato su Dell ThinOS, è costruito e basa la sua struttura sui più recenti processori Intel serie N, thin client è disponibile con diverse opzioni di sistema operativo, tra cui Dell ThinOS, Ubuntu Linux e Windows 10 IoT Enterprise, ed è costruito appositamente per supportare una vasta gamma di carichi di lavoro e applicazioni.

Il tutto combinato con il software Dell Cloud Client Workspace, questa soluzione offre un accesso immediato agli spazi di lavoro digitali e virtuali, in modo da essere pronti a partire dal primo giorno.

Dell OptiPlex 3000: il nuovo Cloud Client secondo Dell

Tra i punti di forza principali di Dell, secondo Jason Durst, vice presidente della gestione dei prodotti per OptiPlex, sicuramente vi sono le alte prestazioni, la sua configurabilità, il supporto per un maggior numero di display e il prezzo. Protagonista del sistema è anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale per rendere le applicazioni di oggi più fluide e veloci, design più sostenibili e compatti per l’home office, soluzioni gestite e supportate da cloud permettere di lavorare da qualunque luogo.

Progettato per team di front-office e back-office di tutte le dimensioni, l’OptiPlex 3000 Thin Client è compatto, senza ventola, altamente configurabile e compatibile con una vasta gamma di supporti. Costruito con i più recenti processori Intel serie N, supporta fino a 16GB di memoria e viene fornito con 32GB di memoria flash eMMC come standard, con la configurazione opzionale di un ulteriore 256GB di memoria SSD. Dotato di una varietà di porte, il thin client può alimentare fino a tre display 4K. Come il resto del nostro portafoglio OptiPlex, questa nuova generazione di thin client supporta la tecnologia Wi-Fi 6E che ti porta velocità più elevate e prestazioni migliori fornendo un accesso immediato agli spazi di lavoro digitali e virtuali.

Dell per questo progetto ha deciso di collaborare con partner chiave del settore come VMware per la compatibilità con soluzioni come Workspace One e VMware Horizon, oltre a partner come Microsoft per offrire Windows 10 IoT Enterprise come opzione OS. Con il supporto per le soluzioni Microsoft e VMware, i clienti Dell possono continuare a sfruttare gli investimenti esistenti e mantenere un’esperienza coerente per i loro amministratori IT e gli utenti finali.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.