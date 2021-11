Outriders: update disponibile da oggi ed espansione in arrivo nel 2022

Il nuovo lavoro di People Can Fly, Outriders, si arrichisce oggi grazie all’update New Horizon, mentre nel 2022 uscirà un’espansione a pagamento

A dispetto delle problematiche che hanno caratterizzato (e continuano a farlo) questo 2021 oramai in chiusura, è innegabile come le uscite videoludiche siano state caratterizzate da una elevata varietà, sia che si parli di grandi titoli che di piccole produzioni indipendenti. Tra le sorprese di questi mesi non possiamo che considerare Outriders, il titolo sviluppato da People Can Fly per Square Enix, che ha messo in mostra un notevole potenziale oltre ad un discreto successo, nonostante si parli di un nuovo franchise (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione). E dopo un periodo di silenzio, il team ha appena rivelato come nella giornata di oggi sia stato reso disponibile un update gratuito, a cui farà seguito un’espansione a pagamento nel 2022.

Outriders si aggiorna oggi tramite l’update New Horizon ed un espansione nel 2022

L’aggiornamento gratuito in questione, che è già disponibile per il download, risponde al nome di New Horizon e va ad introdurre 4 nuove Spedizioni ed un nuovo sistema di Transmog. Andrà inoltre a rimuovere il timer che scandisce determinate Spedizioni, oltre ad introdurre skin, un ribilanciamento delle Classi e delle Abilità ed un rinnovamento dello store di Tiago. Insomma, anche se avete già spolpato a dovere il titolo People Can Fly, ci sono buoni motivi per tornare a scorrazzare sulla superficie del pianeta Enoch.

Tra gli altri aggiornamenti che caratterizzeranno il futuro di Outriders, oltre all’update New Horizon abbiamo anche un’espansione a pagamento, chiamata Worldslayers, la cui uscita è prevista nel corso del 2022. Al momento non sono stati diffusi dettagli in merito, pertanto non resta che attendere il reveal ufficiale, fissato per la prossima primavera.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sull’argomento, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci, magari dopo aver dato uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.