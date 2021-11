Recensione The French Dispatch: Wes Anderson non ne sbaglia uno

Ecco la nostra recensione di The French Dispatch, l’ultimo film di Wes Anderson, che racconta quattro storie tratte dall’omonimo giornale

TITOLO ORIGINALE: The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. GENERE: Commedia/drammatico. NAZIONE: Stati Uniti/Germania. REGIA: Wes Anderson. CAST: Benicio del Toro, Léa Seydoux, Adrien Brody, Frances McDormand. Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Owen Wilson, Jeffrey Wright, Bill Murray. DURATA: 108 minuti. PROUZIONE: Searchlight Pictures, Americal Empirical Pictures, Indian Paintbrush. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Searchlight Pictures. USCITA: 11 novembre 2021.

Viva il cinema, viva Wes Anderson! Dopo una pausa di tre anni dovuta anche e soprattutto al covid, siamo potuti tornare ad ammirare in sala la pazzesca regia simmetrica del cineasta statunitense. Ci aveva lasciato con gli occhi estasiati con L’isola dei cani e ci ha lasciato nuovamente a bocca aperta con questo The French Dispatch. Procediamo con ordine e partiamo dal trailer del film!

La trama | Recensione the French Dispatch

Il The French Dispatch è un giornale con sede in Francia, nella cittadina di Ennui. Alla morte del suo direttore Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), viene sospesa la pubblicazione, lasciando spazio però ad un ultimo numero, in cui vengono ripubblicati tre articoli delle passate edizioni del giornale, più un necrologio. Si passa quindi alla narrazione delle quattro storie: Il reporter di ciclismo, in cui viene descritta la città di Ennui dal punto di vista del reporter/ciclista (Owen Wilson); Il capolavoro Concreto, che tratta la storia dell’artista incarcerato Moses Rosenthaler (Benicio del Toro); Revisioni a un Manifesto, in cui una giornalista (Frances McDormand) vive in prima persona una rivoluzione giovanile con a capo Zeffirelli (Timothée Chalamet); ed infine La Sala da Pranzo Privata del Commissario di Polizia, in cui viene raccontata la cucina del tenete-chef Nescaffier (Stephen Park).

La struttura del film | Recensione The French Dispatch

Sulla regia di Wes Anderson non c’è da soffermarsi: nulla di più e nulla di meno di quello che conosciamo, o quasi. Da sottolineare è invece l’inedita struttura del film che, come abbiamo già detto, si presenta come antologico. Ogni capitolo è a se stante, con l’eccezione dell’ultima scena, in cui il giornalista di turno si confronta col redattore del giornale. Si tratta di una scelta inedita per Anderson, che ha sempre privilegiato una trattazione più lineare della storia. Proprio in questa caratteristica si trova il netto distacco di The French Dispatch dalle altre opere del regista. Se nei suoi precedenti film la trama era uno dei motori del film, accanto allo stile unico in cui veniva trasposta, qui non è così. Nel suo ultimo lavoro, il regista decide di sfidare il pubblico e la sua attenzione, condensando grandi storie, che meriterebbero almeno un film a testa, in pochi minuti.

Accidentally Wes Anderson | Recensione The French Dispatch

Citando la pagina che rende omaggio al regista, entriamo nella Ennui raccontata in The French Dispatch. Il capitolo introduttivo del ciclista, seppur appaia come fuori contesto e quasi un favore personale di Anderson a Owen Wilson per apparire anche in questo suo film, è fondamentale. Ci viene mostrata con ironia la cittadina nella sua varietà e ci da le armi necessarie per non perderci nel corso delle storie successive. Lo stile di Wes Anderson esplode, anche con trovate degne di nota dietro la macchina da presa, che portano The French Dispatch ad assomigliare a tratti ai grandi capolavori dei primi anni del cinema. Oltre ad un uso importante del bianco e nero abbiamo anche molte trovate tecnicamente efficaci e molto demodè, che però nel mondo Andersoniano cozzano a meraviglia. Onestamente, nel suo stile unico e riconoscibilissimo, è veramente un miracolo venire costantemente sorpresi. Eppure, Wes ci riesce ogni volta.

Conclusioni | Recensione The French Dispatch

The French Dispatch è indiscutibilmente uno dei migliori film dell’anno e, nel marasma di uscite di questo mese, è sicuramente uno dei titoli da non perdere. Le qualità note del regista (la simmetria, i colori, la regia) vengono accompagnate da alcune trovate geniali degne di nota e da un cast spettacolare con tantissimi nomi di prim’ordine. La struttura del film è unica nella filmografia di Wes Anderson e ciò permette a questa pellicola di spiccare sulle altre, nell’olimpo dei suoi migliori film, insieme a Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom. Se amate il cinema, correte a vederlo!

9 Wes Anderson alla massima potenza Punti a favore È un film di Wes Anderson

È un film di Wes Anderson La struttura narrativa originale Punti a sfavore La mancanza di una trama unica può infastidire qualcuno

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.