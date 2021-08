Take-Two Interactive: nuovo franchise in arrivo, dopo vendite e mod di GTA

Il colloquio di Take-Two Interactive con gli azionisti fornisce tre diverse notizie: un nuovo franchise in arrivo, tra vendite e mod di GTA

Grazie all’ultimo meeting con i suoi azionisti, Take-Two Interactive ci ha dato tre diversi spunti di riflessione: a GTA arriveremo in seguito, ma per ora vorremmo soffermarci sull’annuncio di un nuovo franchise. La IP in questione è targata 2KGames, ma sappiamo solo che il reveal è previsto più avanti nell’arco del mese. I fan si stanno chiedendo se si tratti del nuovo XCOM a tema Marvel da Firaxis, da tempo protagonista di un rumor, o se invece si tratti di un nuovo progetto da Hangar 13. In quest’ultimo caso, si tratterebbe di un incrocio tra Saints Row e i romanzi di H.P. Lovecraft. Tiny Tina’s Wonderlands ci dà invece appuntamento a inizio 2022.

Dopo il nuovo franchise di Take-Two Interactive, è il momento di GTA

Passando a un altro franchise di Take-Two Interactive, si torna di nuovo a parlare di GTA. Nello specifico, abbiamo ora dei numeri per due titoli open world sviluppati da Rockstar Games. Nel caso del western, Red Dead Redemption 2 ha saputo piazzare sul mercato trentotto milioni di copie. Per quanto invece riguarda Grand Theft Auto V, con il non trascurabile ausilio dei precedenti formati il gioco ha superato la soglia dei 150 milioni di giochi venduti. Siccome squadra che vince non si cambia, l’amministratore delegato Strauss Zelnick non ha fatto mistero di voler puntare su due nuove versioni con supporto nativo all’hardware next-gen.

A proposito di questo, Zelnick ha anche voluto spiegare perché una compagnia tanto “flessibile” come Take-Two abbia dovuto intervenire rimuovendo le molte mod di Grand Theft Auto presenti in rete. Il motivo è facilmente intuibile: si tratta di contesto, nella fattispecie delle versioni talmente ben fatte da poter sostituire un prodotto ufficiale. Ne è la prova la doppietta sui port non ufficiali di GTA III e Vice City per Nintendo Switch, che sono valsi agli autori una lettera spiacevole dal publisher. In altre parole, dunque, è un conto se si tratta di pessime sostituzioni di modelli 3D e un altro se si anticipa Rockstar sul 4K… o sul sesto capitolo della saga, che forse sarà conclusivo.

