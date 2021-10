God of War: confronto video tra le versioni PS5 e PC

God of War sbarca su PC, e un video mostra quanto (e, soprattutto, se) la nuova versione regge il confronto con l’originale su PS4 e PS5

Non sarebbe giusto confrontare il ritardo della versione PC con altri giochi che rilasciano ogni formato in simultanea, ma ora che sappiamo dell’arrivo di God of War su computer viene naturale chiedersi quanto la nuova uscita regga il confronto con l’originale su PS4 e PS5: a rispondere ha provveduto un fan con un video. Abbiamo così modo di comparare le due incarnazioni dello stesso titolo, mettendo sui due corrispettivi piatti della bilancia le stesse scene in versioni diverse. Pertanto è possibile capire chi emerge vincitore in un confronto per quanto riguarda il comparto grafico.

Il confronto video di proporzioni olimpiche tra la versione PC di God of War e il formato PS5

Come ha dichiarato Santa Monica Studio, la versione PC di God of War mostrerà più muscoli rispetto a quanto visto su PS5, come è evidente nel video. Il supporto di GTAO, SSDO e di NVIDIA DLSS è solo la punta dell’iceberg. In particolar modo, su PC avremo modo di godere di un supporto nativo al 4K, contribuendo alla maggiore risoluzione di ombre e riflessi. E, in effetti, le scene dal maggiore fotorealismo si sprecano. Tuttavia, ci sono anche occasioni in cui la differente illuminazione mette in cattiva luce (scusateci) il port per computer. Potete rendervene conto voi stessi.

Ovviamente, il “piattume” (molto relativo) della versione PC non rappresenta la qualità della versione finale: si tratta pur sempre di materiale provvisorio. Ciò detto, non c’è modo di stabilire se Santa Monica Studio aggiusterà il tiro in tempo per l’uscita del port, ma per quanto ne sappiamo la build potrebbe non essere quella che raggiungerà i nostri schermi relativamente a breve. Manca infatti sorprendentemente poco all’uscita su PC: la data è fissata per il 14 gennaio 2022. In altre parole, dunque, due settimane dopo capodanno. L’appuntamento è fissato per allora.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco fino ad ora?