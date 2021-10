Halo Infinite: ecco il nuovo trailer per impostazioni e monitor ultrawide

L’ultimo trailer mette in mostra alcune feature di Halo Infinite: ecco cosa c’è di nuovo nel frenetico sparatutto targato 343 Industries

Il team di sviluppo 343 Industries ha appena rilasciato un nuovo trailer per la versione PC di Halo Infinite. Il video non fa mistero dell’esteso lavoro di ottimizzazione riversato nel titolo per l’uscita sul mercato dei computer, dandoci un rapido assaggio di tutte le varie impostazioni. C’è veramente di che sbizzarrirsi per i palati di ogni giocatore, dai vari parametri per la risoluzione alla vibrazione dello schermo. Naturalmente, avremo anche modo di personalizzare anche i numeri minimi (nonché massimi) dei fotogrammi al secondo, tra tante altre cose. abbiamo incluso il video qui sotto per voi.

Il nuovo trailer di Halo Infinite

Qualora vi steste chiedendo cosa mai potrebbe offrire di nuovo questo port, sarete lieti di sapere che nel trailer spicca una feature intrigante per la versione PC di Halo Infinite. Del resto, è interessante vedere il processo creativo per l’implementazione del supporto ai monitor ultrawide. 343 Industries, il team di sviluppo, ha specificato che “non si tratta di vedere meno in cima e in fondo allo schermo, ma di vedere di più a sinistra e a destra”. Altri giochi non lo fanno per “motivi di performance”, mentre la versione PC di questo titolo in particolare non consiste tanto in un “port” quanto in una totale ricostruzione.

A rendere il tutto ancora più impressionante è il primato di cui si parla: è infatti la prima volta che un capitolo della serie esce simultaneamente su console (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) e PC. Il gioco si è concesso un ultimo posticipo, ma l’8 dicembre sarà disponibile sia per l’acquisto che, gratuitamente, per tutti gli iscritti a Game Pass. Il 15 novembre ci attenderà una diretta speciale dedicata al ventennale della saga. Fino ad allora, ci terrà compagnia il trailer di Halo Infinite, in cui si discute anche di altre caratteristiche come latenza, lotta ai cheater, input da tastiera e molto altro.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco nel suo complesso?