Sifu: ecco come viene inserito il combattimento kung fu nel gioco

Sifu è ancora abbastanza lontano dall’uscita, e per alleviare l’attesa lo studio dietro esso rivela con un video come viene implementato il combattimento kung fu all’interno del gioco

Annunciato durante lo State of Play di Sony a febbraio, Sifu è un nuovo gioco prodotto dal team di sviluppo SloCap, creatori di Absolver, caratterizzato dall’utilizzo di un combattimento fondato sul kung fu, con un particolare stile visivo e cinematografico che ha sin dall’inizio ricordato il popolare film sudcoreano “Oldboy”. Il gioco è noto anche per delle meccaniche che porteranno il personaggio ad invecchiare ad ogni morte che il personaggio protagonista subisce. Tra i vari dettagli di cui siamo a conoscenza riguardo la storia, sappiamo che essa si baserà sulla vendetta, in una caccia agli assassini della famiglia del protagonista.

Il lavoro dietro il combattimento kung fu di Sifu

Sifu è un titolo che si si baserà interamente sulle principali filosofie cinesi, e non poteva dunque mancare anche l’inclusione di un combattimento adeguato, fondato su efficaci mosse di kung fu a mani nude o con delle armi bianche. Dopo un posticipo del gioco causato dal COVID, bisognerà aspettare ancora diversi mesi per mettere le mani sul titolo, ma intanto gli sviluppatori hanno deciso di rivelare alcuni retroscena sulla riproduzione del combattimento all’interno di Sifu.

In questo video di circa sei minuti, viene spiegato nel dettaglio il modo in cui è stato effettuato il motion capture per il gameplay di Sifu, mostrando tutte le fasi di lavoro necessarie per inserire poi nel gioco le azioni di combattimento. Tra le cose che volevano implementare, non c’era quel genere di kung fu tipico dei film d’azione più rinomati, pieno di mosse strabilianti e mozza fiato che spesso rendono il tutto meno credibile, fondato solo sulla spettacolarità. Il team ha voluto invece optare per uno stile più brutale, crudo e realmente attuabile nella vita vera. Nelle scene mostrate all’interno del video, ci sono anche momenti piuttosto divertenti, dove gli attori cercano in ogni modo di non colpirsi a vicenda.

La data d’uscita di Sifu è stabilita per il 22 febbraio 2022, su PS5, PS4 e sull’Epic Games Store per quanto riguarda il PC. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie sui videogiochi, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per giochi a prezzi scontati.