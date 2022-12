TGA 2022: ecco il gioco dell’anno

Scopriamo insieme in questa news il vincitore del titolo di gioco dell’anno alla cerimonia dei The Game Awards 2022

Il momento tanto atteso è infine giunto. La cerimonia dei The Game Awards di quest’anno è stata, come sempre, un tour de force di emozioni ed annunci importanti. Nel corso dell’evento abbiamo potuto dare un primo sguardo al sequel di Death Stranding, o scoperto la data d’uscita di Final Fantasy XVI. Ma alla fine tutti quanti attendevamo con ansia di scoprire quale sarebbe stato il titolo ad essere eletto gioco dell’anno 2022. Ed ora abbiamo finalmente una risposta.

Gioco dell’anno 2022, abbiamo un vincitore

La cerimonia dei The Game Awards ha sostanzialmente visto la sua conclusione con uno scontro fra titani. Da una parte God Of War Ragnarok (qui la nostra recensione in merito) il capolavoro di Santa Monica Studio uscito di recente in esclusiva PlayStation e già insigne di numerosi premi. Dall’altra Elden Ring, la magistrale ultima opera di From Software, che a soli pochi giorni dal lancio, avvenuto lo scorso febbraio, aveva già raccolto schiere di sostenitori che lo consideravano il proprio gioco dell’anno del 2022. La sfida è stata intensa data l’incredibile qualità dei candidati, ma alla fine solo uno è stato incoronato Game Of The Year.

Non era facile scegliere, ma dopo un’agguerrito confronto a risultare vincitore è stato proprio Elden Ring. Ia prima opera open world di From Software, che, per quanto riguarda la trama, ha visto la collaborazione anche dello scrittore George R.R. Martin, si è aggiudicato il premio di miglior titolo di quest’anno, sbaragliando la concorrenza. Non è la prima volta che un’opera creata dalla software house di Hidetaka Miyazaki ottiene questo riconoscimento, in quanto anche Sekiro: Shadow Die Twice, la loro precedente fatica, era stato insigne di tale premio nel 2019.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa premiazione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.