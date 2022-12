TGA 2022 | Final Fantasy XVI: svelata la data d’uscita con un trailer!

Sul palco dei The Game Awards 2022 di ieri sera è stato anche mostrato un nuovo trailer con protagonista Final Fantasy XVI, che ha finalmente una data d’uscita: scopriamo insieme tutti i dettagli

Manca ancora qualche giorno all’arrivo su tutti gli scaffali di Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, il ritorno (a metà fra remake e remastered) della storia di Zack Fair, stavolta anche su console casalinghe. Square Enix è anche a lavoro sulla seconda parte di Final Fantasy VII Remake, ma il team da cui più tutti si aspettavano novità è quello di Yoshida, colui che ha fatto risorgere un (ora) fortunatissimo Final Fantasy XIV e che ha le aspettative del mondo sulle spalle, dopo la sciagurata fine del quindicesimo capitolo della serie di Square Enix. Novità che sono finalmente arrivate ieri sera.

Dal palco dei The Game Awards 2022, che abbiamo seguito in diretta per voi, è finalmente giunto un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy XVI, colmo di azione, cenni di narrativa e anche qualche primo sguardo ai membri del party, fra cui il cagnolone Torgal (che possiamo anche pettare!). Il trailer, che è intitolato Vendetta, è stato presentato dallo stesso Naoki Yoshida che ha anche svelato la data d’uscita: 22 giugno 2023. Vi lasciamo al trailer.

“Vendetta”: il nuovo trailer di Final Fantasy XVI ci conferma la data d’uscita!

Il nuovo materiale mostrato permette di dare un ulteriore sguardo agli Eikon, compresi Garuda, Shiva, Ifrit e le gargantuesche battaglie fra loro. Potremo comunque metterci mano l’estate prossima, salvo rinvii, e potremo anche capire se Yoshida ha compiuto un nuovo miracolo: risollevare i nostri spiriti dopo la cocente delusione di Final Fantasy XV. I preordini sono ora aperti!

Mancava solo la data d’uscita e finalmente l’abbiamo: Final Fantasy XVI arriverà il 22 giugno 2023, che non è poi così distante come si può pensare. Fateci sapere se avete visto il trailer e seguito i The Game Awards 2022 qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!