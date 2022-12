TGA 2022: annunciato Death Stranding 2

Ai The Game Awards 2022 è stato annunciato ufficialmente Death Stranding 2. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo diversi rumor, alcuni dei quali messi in circolazione dallo stesso attore Norman Reedus, relativi ad un sequel dell’ultima opera di Hideo Kojima (della quale trovate a questo link la nostra recensione in merito), nelle scorse ore arriva finalmente la conferma ufficiale. Durante la cerimonia dei The Game Awards 2022, infatti, è stato ufficialmente annunciato Death Stranding 2, con un esteso trailer dedicato.

Death Stranding 2 annunciato ai TGA 2022

Ebbene sì, per la gioia dei fan di tutto il mondo, l’avventura del corriere Sam Porter Bridges avrà ufficialmente un seguito. Durante la cerimonia dei The Game Awards 2022 infatti PlayStation e Kojima Productions hanno annunciato ufficialmente Death Stranding 2. Il titolo si è mostrato per la prima volta al mondo con un esteso trailer, incentrato sul personaggio di Fragile. Nel video, che trovate qui sotto, possiamo vedere Fragile impegnata a fuggire da dei nemici i sconosciuti, e non manca nemmeno un’apparizione di Sam Porter, il protagonista del titolo originale, qui però visibilmente più vecchio.

A seguito dell’annuncio l’account Twitter di Kojima Productions ha evidenziato che lo stesso nome dato all’opera è un “working title” e dunque potrebbe in futuro essere diverso, dando quindi l’impressione che l’uscita del gioco potrebbe essere ancora lontana. Al momento non si sa molto altro sul gioco e la sua relativa trama, pertanto non resta che attendere per scoprire maggiori informazioni su questo sequel, le quali arriveranno, con tutta probabilità, nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo nuovissimo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.