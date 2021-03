Fortnite: rivelata la data per la skin di Neymar Jr?

Alcuni leak potrebbero aver rivelato la data d’uscita della skin di Neymar Jr su Fortnite, anche se non ci sono conferme precise

Neymar Jr, il popolare giocatore di football brasiliano, potrebbe apparire con una skin all’interno di Fortnite. Il popolare battle royale sviluppato da Epic Games aveva già anticipato una collaborazione con l’atleta alla fine del trailer di presentazione del nuovo Battle Pass. Non sappiamo ancora quali siano i dettagli, ma un dataminer ci ha dato un’idea della sua data d’uscita.

Neymar Jr potrebbe arrivare con una skin su Fortnite per la fine di aprile

La probabile skin di Neymar Jr potrebbe arrivare su Fortnite il 27 aprile. Questo, almeno, è quanto ha dichiarato TweaBR, un data miner abbastanza attendibile. Sembra, quindi, che ci sarà da aspettare un bel po’, prima che i giocatori possano acquistare la sua skin. La collaborazione tra Epic Games e Neymar Jr è davvero un bel colpo.

Neymar skin will be available near the end of April, approximately on 27th April#Fortnite — Twea – Fortnite Dataminer (@TweaBR) March 26, 2021

L’atleta brasiliano gode infatti di molta popolarità presso gli appassionati di football. Alcuni pensano, addirittura, che si tratti attualmente del miglior giocatore in circolazione. Neymar ha debuttato nell’ormai lontano 2009 e attualmente ha 29 anni. Nonostante questo, il suo è un nome molto affermato. SportsPro lo aveva dichiarato nel 2012 e nel 2013 l’atleta più “vendibile” al mondo, ma sembra proprio che la sua fama non sia calata di molto, se potrà vantare una collaborazione col titolo più popolare del momento.

Fortnite continua a macinare numeri di un certo rilievo, nonostante sia in giro ormai dal 2017. La Stagione 6 del Capitolo Due è iniziata il 16 marzo e il gioco continua ad essere aggiornato regolarmente con nuovi contenuti di gameplay e narrativi.