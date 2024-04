Fallout 5: Bethesda conferma lo sviluppo di due giochi misteriosi

Arriva la conferma ufficiale di Bethesda: Todd Howard ammette lo sviluppo di due giochi, tra cui il potenziale (e attesissimo) Fallout 5

Anche a sei anni dall’uscita, la sfortunata incarnazione online della serie ha avuto il suo riscatto, e a quanto pare Bethesda ha accolto di buon grado il recente chiacchiericcio che si è fatto su Fallout 5 confermandone più o meno tacitamente lo sviluppo. Il successo dell’adattamento di Amazon Prime Video ha riacceso l’amore dei fan per il mondo post-apocalittico retrofuturistico originariamente ideato da Interplay, e ora abbiamo un’inattesa (ma sperata) conferma da nientemeno che Todd Howard. Durante l’intervista di Kinda Funny Games, il golden boy del team di sviluppo ha parlato della seconda stagione dello show, dei piani per Shelter e 76 nonché, infine, due progetti ancora non annunciati.

Fallout 5: sarà davvero lui uno dei progetti di Bethesda in sviluppo?

Anche senza parlare di seguiti numerati, è molto probabile che Bethesda sia davvero alle prese con lo sviluppo di Fallout 5. Dopo uno sguardo verso “ciò che stiamo facendo con il franchise,” esordisce Howard, “possiamo dirvi in base a ciò che ci dà ottimismo quali siano i nostri piani a venire. Naturalmente non posso dare subito novità sulla seconda stagione, su mobile, con 76 ed ogni nostro progetto in cantiere con uno schiocco di dita, perché la priorità va sempre alla qualità dei nostri progetti.” In merito al futuro della saga, come abbiamo ricordato di recente parlando delle indiscrezioni di Jez Corden la priorità andrà a The Elder Scrolls VI, ma le cose potrebbero anche cambiare. Al contrario della guerra, quella non cambia mai.

