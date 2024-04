XDefiant: la data di uscita arriverà “molto presto”, secondo Ubisoft

Il publisher francese conferma l’imminenza della data di uscita: Ubisoft promette “molto presto” il reveal dell’atteso day one di XDefiant

In seguito alla conclusione della sessione di test per i server di Xdefiant, il produttore esecutivo Mark Rubin promette che Ubisoft ci darà “molto presto” l’attesa data di uscita. Naturalmente non senza cavilli, siccome a discapito delle prove “molto promettenti” effettuate con i server c’è ancora “un po’ di lavoro da fare. Tutte messe a punto molto dirette da apportare nel futuro prossimo, se già il team non ci ha pensato.” In un altro tweet, Rubin ha metaforicamente definito il netcode come “una chitarra vecchia e un po’ malridotta, ma ben accordata” in confronto a quella “nuova, ma da accordare” che è il nuovo netcode messo alla prova durante i test. Restano tre problemi principali da risolvere, ma a parte questo…

Let me give the key takeaway(s) from this last post. The Server Test Session went really well from a scale and server standpoint. We have some tuning to do. Pretty straight forward stuff that will be done very soon if not done already. And lastly release date coming very soon! — Mark Rubin (@PixelsofMark) April 26, 2024

La data di uscita di XDefiant potrebbe essere vicina: garantisce Ubisoft

Nello specifico, quelli che secondo Ubisoft sono i tre principali ostacoli che si frappongono tra noi e la data di uscita di XDefiant sono gli errori Delta-01 a cui il gioco potrebbe dovere alcuni problemi di latenza, il feedback tardivo delle barre della salute e soprattutto un matchmaking “non abbastanza aggressivo.” Quest’ultimo ha infatti causato “un ping più alto di quanto avremmo voluto” per i partecipanti, nonostante un miglioramento all’ultimo giorno del test. La divisione di San Francisco del team di sviluppo si occuperà di questi problemi anche poco prima e dopo il lancio. Il titolo è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Molti sono stati i posticipi dall’annuncio avvenuto tre anni fa, a causa della “costante caccia a Call of Duty per aggiungere roba inutile a discapito della build attuale” secondo l’insider Tom Henderson.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quanto è vicina la data di uscita?