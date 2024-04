Rendi speciale la festa della mamma con Ezviz. L’azienda sa quanto le mamme siano occupate ed ha creato per loro dei prodotti che possano rendere le pulizie di casa semplici e meno faticose

Ezviz comprende l’agenda fitta delle mamme e vuole accompagnarle offrendo prodotti che semplifichino le pulizie domestiche, rendendole meno faticose. Per questo motivo ha creato l’RE4 Plus, il compagno ideale per le mamme desiderose di un po’ di riposo. Offrendo una pulizia automatica della casa con tecnologia avanzata. Grazie alla tecnologia LDS LIDAR e al sistema di navigazione autonomo, questo robot aspirapolvere pianifica con cura il percorso di pulizia del pavimento. Con l’app Ezviz, è possibile gestire il robot da remoto, anche quando non si è in casa, e attivare programmi di pulizia personalizzati.

La sua autonomia è garantita dalla base svuota sacchetto, che consente al robot di resistere fino a 90 giorni senza bisogno di svuotamento. Inoltre, RE4 Plus è in grado di evitare gli ostacoli, lavare il pavimento in modo silenzioso e si integra facilmente con assistenti vocali come Alexa e Google Home. Il prezzo consigliato al pubblico per RE4 Plus è di 450,00 €.

Gli altri prodotti targati Ezviz per la Festa della mamma

RE5 è un robot compatto e semplice progettato per pulire efficacemente ogni spazio della casa. Dotato di tecnologia avanzata LDS LiDAR e rilevatori a infrarossi, RE5 può muoversi agilmente in tutta la casa evitando gli ostacoli in tempo reale. La sua capacità di orientamento è stata valutata come essenziale dal 55% degli intervistati nella ricerca condotta da Ezviz e YouGov nel febbraio 2024. Inoltre, il design compatto e pratico di RE5 lo rende adatto a diverse tipologie di abitazioni. Con un prezzo consigliato al pubblico di 399,99 €, RE5 è il regalo perfetto per sostenere le mamme nella pulizia dei pavimenti.

RH2 è un aspirapolvere cordless che rende le pulizie un gioco da ragazzi. Dotato di funzionalità lavaggio e asciugatura di qualità professionale. Questo aspirapolvere è in grado di rimettere in ordine l’abitazione in poco tempo, eliminando sporco e batteri grazie alla funzione di autopulizia. La sua capacità di garantire un elevato livello di igiene domestica è stata riconosciuta come prioritaria dal 55% degli italiani nella ricerca condotta da Ezviz e YouGov nel febbraio 2024. Con funzionalità smart e tecnologie di eliminazione del rumore, RH2 offre un’esperienza utente di alta qualità. Con un prezzo consigliato al pubblico di 499,99 €, RH2 è lo strumento irrinunciabile per le mamme smart che desiderano pavimenti luccicanti senza sforzi.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Ezviz per la Festa della mamma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).