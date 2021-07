Fall Guys: la stagione 5 avrà costumi a tema PlayStation

Sono stati leakati i contenuti della stagione 5 di Fall Guys, e pare che nel titolo verranno introdotti tanti nuovi costumi crossover, di cui tanti avranno come tema i più grandi franchise di Sony e PlayStation

Al giorno d’oggi, nel mondo videoludico, può essere difficile canalizzare l’attenzione mediatica e mantenerla per un lungo periodo di tempo. Per un po’, l’anno scorso, Fall Guys ci è riuscito: il battle royale sttrutturato a minigiochi era sulla bocca di tutti, e per buona parte dell’anno scorso era un must da giocare, anche grazie ai costumi crossover, che aumentavano l’interesse del pubbico nei confronti del titolo. Ebbene, anche se il suo periodo di massimo splendore è ormai passato, gli sviluppatori stanno continuando in quella direzione: sul web sono stati svelati i contenuti che verranno introdotti nella stagione 5 di Fall Guys, di cui vari costumi legati ai più famosi franchise di PlayStation. Vediamo di seguito di che cosa si tratta.

Fall Guys stagione 5: costumi a tema PlayStation e altro

Il leak in questione viene dall’utente KrxnkyFG, che ha pubblicato un video in cui vengono mostrate le varie aggiunte della prossima stagione di Fall Guys. Sono state strette molte collaborazioni per la stagione 5 di Fall Guys, ma i costumi che maggiormente saltano all’occhio sono quelli a tema PlayStation, come i costumi di Ratchet e Clank (di cui potete vedere la recensione dell’ultimo capitolo qui), oppure quelli di Astro Bot e Sackboy dalla serie di Little Big Planet. Sembrano presenti anche costumi a tema Kena: Bridge of Spirits e Spelunky.

Oltre ai vari franchise di proprietà di Sony, possiamo trovare anche altri costumi legati ad altri grandi nome. Un esempio che possiamo fare è la skin a tema Il Libro della Giungla della Disney, che sicuramente non potrà non suscitare il vostro interesse. Vi sono anche costumi generici, tutti bene o male a tema estivo, data la stagione.

Fall Guys è ora disponibile su PC e PS4, ed è previsto il suo arrivo per Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.