PlayStation Now: Red Dead Redemption 2 entra a far parte del servizio

Annunciato tramite il PlayStation Blog l’arrivo di Red Dead Redemption 2 su PlayStation Now, il servizio in cloud di Sony

È stata annunciata in un articolo pubblicato sul PlayStation Blog l’aggiunta di Red Dead Redemption 2, insieme con alcuni altri titoli, al catalogo di PlayStation Now. Il servizio in cloud di Sony permette, in seguito alla sottoscrizione a un abbonamento, di accedere a un vasto catalogo di videogiochi. Come per tutti gli altri titoli da essa contenuti, la piattaforma permetterà agli abbonati di giocare all’amato titolo sviluppato da Rockstar Studios tramite PlayStation 4 e PlayStation 5.

Red Dead Redemption 2:la data di uscita su PlayStation Now

Gli iscritta a PlayStation Now potranno giocare a Red Dead Redemption 2 già a partire da oggi, martedì 6 Luglio. Sempre secondo quanto comunicato tramite il PlayStation Blog, il gioco sarà disponibile sulla piattaforma fino al primo di Novembre 2021; l’amato titolo ambientato nel vecchio west sarà quindi disponibile sulla piattaforma per circa di tre mesi. Per l’intera durata di questo periodo, saraà inoltre possibile giocare a Red Dead Online. Tra gli altri giochi che entreranno a far parte dell’offerta del servizio, quelli di maggior richiamo sono: God of War, lo spin off di Yakuza Judgment, e il soul-like sviluppato da Team Ninja Nioh 2.

Rientreranno a far parte del servizio, sempre a partire da oggi, anche altri tre titoli: Moving Out (un simulatore ironico e improntato sul co op), il gioco ufficiale dei prossimi giochi olimpici Olympic Games Tokyo 2020 e il simulatore di guida Nascar Heat 5. Oltre a Red Dead Redemption, l’unico altro titolo di cui si conosce la data di conclusione del periodo di permanenza sulla piattaforma è Judgment, che abbandonerà il servizio il prossimo 4 Ottobre.

