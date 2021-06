Nel corso dell’Xbox & Bethesda Showcase dell’E3 2021, finalmente è stata svelata la data di uscita di Psychonauts 2, il sequel del titolo sviluppato da Double Fine

Ci sono voluti davvero tantissimi anni, dato che il debutto di Raz nel mondo del gaming oramai risale al lontanissimo 2005, ma alla fine Psychonauts 2 è finalmente realtà, oltre che pronto ad essere giocato da tutti coloro che lo attendevano con impazienza. Già, perchè ad eccezione della fugace apparizione su PSVR di qualche anno fa, il titolo sviluppato da Double Fine era rimasto nel limbo, vittima di numerosi rinvii che avevano iniziato a far tremare gli appassionati, nonostante la conferma di un lancio nel 2021. Eppure, alla fine, nel corso dell’Xbox & Bethesda Showcase dell’E3, il tanto atteso gioco si è mostrato a tutti, con tanto di data di uscita.

E3 2021: Psychonauts 2 ha una data di uscita

Solo qualche giorno fa vi avevamo riportato alcuni rumor relativi alla presunta uscita del gioco, voci di corridoio che hanno avuto la loro definitiva e ufficiale conferma proprio in occasione dell’E3 2021. Durante la conferenza congiunta Xbox/Bethesda, difatti, il titolo sviluppato da Double Fine si è infine mostrato con un trailer, che oltre a permetterci di dare uno sguardo ravvicinato al tutto ha finalmente alzato il velo sulla sospirata data di uscita: il gioco sarà distribuito a partire dal prossimo 25 di Agosto, con gli iscritti a Xbox Game Pass che lo troveranno all’interno del catalogo dell’offerta sin dal day one.

Bizzarro ed allucinato, il mondo di Raz è oramai in rampa di lancio, e si appresta pertanto a debuttare al lancio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PS4, per la gioia di tutti i fan, che attendevano davvero con ansia questo graditissimo ritorno.

Siete felici come noi di tuttoteK di questo annuncio, per quanto già nell’aria da giorni? Fatecelo sapere, come sempre, nella sezione dei commenti. Mentre se siete in cerca di ulteriori giochi a prezzo scontato, l’invito è quello di dare uno sguardo su Instant Gaming.