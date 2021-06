E3 2021: STALKER 2 si mostra con tanto di data di uscita

Nel corso dell’Xbox & Bethesda Showcase dell’E3 2021 è stata ufficialmente confermata la data di uscita, su PC e console Xbox, di STALKER 2

Tra i titoli che si stanno facendo attendere davvero a lungo, a dispetto di una fanbase sicuramente corposa ed impaziente, troviamo STALKER 2, l’ambizioso shooter sviluppato dai ragazzi di GSC Game World. Comparso l’ultima volta in occasione dell’Xbox Indie Showcase dello scorso mese di Marzo (di cui vi avevamo già parlato qua), il titolo mancava però ancora di una data di lancio ufficiale, che era sicuramente l’informazione più attesa da tutti i player. Ebbene, nel corso dell’Xbox & Bethesda Showcase tenuto in occasione dell’E3 2021, finalmente è stato svelato il giorno in cui il titolo debutterà su PC e console della famiglia Xbox.

E3 2021: STALKER 2 ha una data su PC e Xbox

C’è voluto un po’, ma alla fine l’attesa sembra proprio destinata a svanire nel nulla, dato che durante l’Xbox & Bethesda Showcase tenuto durante l’E3 2021, i ragazzi di GSC Game World hanno confermato la data di uscita ufficiale del loro ultimo lavoro. Il titolo sarà disponibile a partire dal 28 Aprile 2022, nelle versioni PC e Xbox Series X/S (come esclusiva temporale console), e tutti gli iscritti al programma Xbox Game Pass.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per tutti i possessori personal computer o di una console firmata Microsoft, dato che il gioco, che potranno goderselo in anteprima. Questo smentisce gli ultimi rumor che vi abbiamo riportato qualche tempo fa, relativi ad una versione PS5 non in programma.

Siete ansiosi di mettere le mani su STALKER 2?