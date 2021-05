Psychonauts 2: l’uscita è prevista per il 2021

Arriva da Double Fine Productions la conferma che l’uscita dell’atteso sequel Psychonauts 2 è ancora prevista per l’anno corrente

Le novità riguardanti l’uscita di Psychonauts 2, di cui si parla già da qualche anno, hanno cominciato a intensificarsi a partire dall’estate scorsa e, in particolare, in seguito alla presentazione del primo video di gameplay. Di recente erano però fuoriuscite novità poco rassicuranti, che mettevano in dubbio la possibilità che il videogioco potesse essere distribuito nel breve periodo. A sfatare prontamente queste voci e ha confermare l’arrivo nel 2021 del titolo ci ha pensato Double Fine.

Psychonauts 2: la conferma dell’uscita nel 2021 arriva da Double Fine

La conferma che l’uscita di Psychonauts 2 è sempre prevista per il 2021 arriva direttamente da Double Fine, l’azienda che si sta occupando del suo sviluppo. Nonostante non abbia rivelato ancora una data specifica, l’impresa ha ribadito tramite il proprio account Twitter ufficiale che il videogioco uscirà durante l’anno corrente. Inoltre, da quanto comunicato sempre dall’azienda a inizio anno, apprendiamo che lo sviluppo del gioco, se non del tutto terminato, dovrebbe ormai essere ormai prossimo al completamento.

And, again: the game is coming this year. — Double Fine (@DoubleFine) May 18, 2021

Psychonauts è stato il primo videogioco sviluppato da Double Fine Productions, la casa di sviluppo fondata dal game designer Tim Schafer, noto soprattutto per aver collaborato con la LucasArts alla realizzazione di pietre miliari come The Secret of Monkey Island e Grim Fandango. Si tratta di un platform 3D, caratterizzato da scenografie surreali e da un gameplay che comprende sia elementi tipici dell’avventura grafica che altri derivanti dal gioco di ruolo. Nonostante sia diventato negli anni un titolo di culto, non ha riscontrato un immediato successo economico.

