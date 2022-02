Capcom Fighting Collection: ecco il trailer della raccolta

Tutti “gli altri” picchiaduro della fu Capsule Computers tornano in un fantastico trailer: Capcom Fighting Collection sarà da noi in estate

Dopo la raccolta per il trentennale di Street Fighter e la compilation dedicata ai beat’em up, in molti si chiedevano se avremmo rivisto gli altri picchiaduro del publisher: oggi siamo felici di riportare che la risposta ce la darà Capcom Fighting Collection grazie ad un fenomenale trailer. Nell’era delle antologie videoludiche, la casa di Mega Man ci ripropone dieci classici titoli, compresi (e non è la prima volta che lo diciamo, questo mese) dei graditi debutti in occidente. Si tratta, essenzialmente, di tante buone notizie in una. Partiamo dall’aspetto più scontato: le piattaforme, ovvero… tutte!

Le informazioni dal trailer di Capcom Fighting Collection

Come potrete vedere qui sotto nel trailer, Capcom Fighting Collection sarà disponibile su PC (nello specifico su Steam), Nintendo Switch, Xbox One e PS4. Ognuno dei dieci picchiaduro (e non) inclusi nella raccolta avrà un netcode di tipo rollback; in parole povere, le differenze nella qualità di connessione verranno conciliate con un output in differita (come avviene su Fortnite). Il lancio sarà simultaneo in tutto il globo, ed è previsto per il 24 giugno. Il prezzo è fissato sui 40 dollari in America, e da noi molto probabilmente la cifra sarà analoga. Vi lasciamo alla visione del video di presentazione.

Come avrete notato, la raccolta includerà tutti i Darkstalkers, compresi (per la prima volta) quelli fino ad ora esclusivi al suolo nipponico. Trovano posto anche Cyberbots: Fullmetal Madness (gioco di origine per Jin di Marvel vs. Capcom) e l’adorabile Super Gem Fighter Mini Mix. Inoltre, come si conviene per i titoli celebrativi di questo tipo, non mancherà il consueto museo sulla storia dietro lo sviluppo di ciascun titolo. Infine, è presente una modalità allenamento per tutti i giochi (eccetto Super Puzzle Fighter II Turbo), per garantire l’accessibilità dei giochi a un pubblico sempre più grande.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa raccolta?