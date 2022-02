Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft annuncia l’arrivo di un weekend gratis

Ubisoft ha diverse novità in programma per Assassin’s Creed Valhalla, e tra esse c’è l’arrivo di un weekend per giocare il gioco gratis

Il successo di Assassin’s Creed Valhalla, ultima fatica dell’iconico franchise di Ubisoft, è diventato un fattore impossibile da non riconoscere. La storia di Eivor e le innovazioni apportate dal nuovo titolo della saga hanno trovato finalmente un apprezzamento da parte degli appassionati della serie sugli assassini, dopo diversi anni di continui buchi nell’acqua e scopiazzature di capitoli precedenti. I frequenti aggiornamenti ed eventi che sono stati introdotti nel titolo lo hanno portato ad essere anche il gioco singleplayer che più ha guadagnato nella storia di Ubisoft, riconfermando dunque come questa sia la strada giusta per il publisher. Nelle scorse ore, sul suo profilo ufficiale di Twitter, Ubisoft ha rilasciato la prima roadmap di quest’anno riguardante le prossime novità che si presenteranno nei confronti di Assassin’s Creed Valhalla.

Sappiamo già come Ubisoft avesse già messo qualcosa da parte per questo 2022: a marzo uscirà infatti L’alba dei Ragnarok, la gigantesca espansione di Assassin’s Creed Valhalla che sembrerà quasi essere un gioco a sé stante, andando a vedere la quantità di contenuti originali (si parla apparentemente di trentacinque ore di gioco) che essa sarà capace di offrire. Oltre a ciò, nella roadmap di Ubisoft si può notare come a partire dalle prossime ore i possessori del gioco potranno aspettarsi l’aggiornamento 1.5.0. Ma non finisce qui: lo studio ha infatti intenzione di dar vita a un nuovo weekend gratis, dove si potrà giocare Assassin’s Creed Valhalla senza spendere un centesimo.

Time to dive back! 🔥 Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla 👀

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases 🏔️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 18, 2022