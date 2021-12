Anteprima DNF Duel: prime impressioni sul nuovo picchiaduro di Arc System Works

L‘arrivo della open beta su PS4 e PS5 ci ha permesso di provare in anteprima DNF Duel, il nuovo picchiaduro di Arc System Works

In questi giorni abbiamo giocato la open beta pubblica di DNF Duel, il nuovo picchiaduro di Arc System Works, di cui siamo pronti a parlavi in quest’anteprima. Innanzitutto il titolo è pubblicato da Nexon, colosso coreano che ha all’attivo numerosi titoli tutti prevalentemente online. DNF Duel è infatti basato su un loro gioco, ossia Dungeon Fighter Online, un titolo che è arrivato in Corea del Sud nel 2005 e che continua a divertire milioni di giocatori di tutto il mondo da 16 anni.

Il titolo è di base un picchiaduro a scorrimento in 2D con marcati elementi da RPG, in particolare un sistema di skill simile a quella di alcuni MMORPG come WoW. La nostra prova è avvenuta su una PS5, una delle piattaforme, insieme a PS4 e PC, su cui il picchiaduro arriverà nell’estate 2022, come annunciato nell’ultimo trailer.

Classi in abbondanza

DNF Duel era stato annunciato in anteprima proprio un anno fa, durante il dicembre 2020, ma ancora si sapeva poco del titolo. Arc System Works infatti si è poi concentrata per far uscire Guilty Gear Strive, picchiaduro uscito durante l’inizio dell’estate che ha avuto un grande successo, tanto da vincere persino il premio di miglior picchiaduro dell’anno ai The Game Awards. Nelle ultime settimane però DNF Duel è tornato in auge grazie a diversi trailer che ci hanno presentato il gameplay e i personaggi.

Durante la open beta era possibile provare ben 10 diversi personaggi, ma sappiamo già, dal trailer che ne annuncia il lancio durante la prossima estate, che arriverà un nuovo personaggio chiamato Ghostblade, un guerriero che combatte con una specie di spirito armato di katana. I combattenti presenti nella beta sono ispirati alle classi del videogioco originale, che a loro volta rappresentano le più disparate classi presenti in moltissimi RPG, andando dai classici guerrieri da ambientazione fantasy, fino ad altri più moderni come l’Hitman.

I personaggi che abbiamo potuto provare sono: il Berserker, in grado di far a pezzi gli avversari con il suo spadone e la sua frenesia di battaglia; la Striker e il Grappler, combattenti corpo a corpo veloci e potenti; l’Hitman, in grado di combattere con una spada e una mitragliatrice allo stesso tempo; Il Ranger, esperto tiratore dotato di due pistole capace di colpire a tutto schermo; la Kunoichi, molto agile e in grado di utilizzare tecniche di sparizione e di fuoco; Il Crusader, personaggio molto lento e forte che combatte con un gigantesco martello e alcuni incantesimi sacri; l’Inquisitor, dotata di ottimo range con la sua ascia a due mani e altre insidiose abilità; la Dragon Knight, combattente molto agile che utilizza spada e scudo ed è accompagnata da un piccolo drago che può utilizzare in battaglia; il Vanguard, potente guerriero dotato di una lunga lancia che gli consente di avere una portata d’azione enorme.

I personaggi sono tutti interessanti, ognuno con i suoi punti di forza e punti deboli. Alcuni sono risultati nettamente più approcciabili di altri, essendo più efficaci in battaglia grazie a una maggior accessibilità delle mosse. Purtroppo mancando una sezione per allenarsi in single player nella beta, è stato difficile comprendere il pieno potenziale di ognuno dei 10 combattenti, soprattutto per via dei soli due giorni di beta. Il roster è comunque già piuttosto vario, e siamo curiosi di sapere quanti altri personaggi verranno aggiunti prima dell’uscita del titolo.

Un picchiaduro per tutti – Anteprima DNF Duel

Provando DNF Duel è stato chiaro quanto Arc System Works stia procedendo nel semplificare sempre di più la struttura dei suoi nuovi picchiaduro. Da Dragon Ball FighterZ a Granblue Fantasy Versus, i titoli realizzati dalla software house giapponese sono diventati sempre più accessibili per esecuzione di comandi e meccaniche interne. Certo, ovviamente i pro player sanno tirare sempre fuori manovre impensabili per i neofiti, ma in questo modo i picchiaduro si sono aperti anche a un pubblico più vasto, che magari prima li evitava proprio per la complessità di alcune meccaniche. Guilty Gear Strive, seppur molto semplificato rispetto ai capitoli precedenti, è l’unico a mantenere una complessità maggiore proprio per la sua eredità storica.

DNF Duel ha delle mosse estremamente semplici nell’esecuzione. Abbiamo infatti un tasto per gli attacchi leggeri e uno per quelli pesanti, uno per le skill, ossia le mosse speciali che cambiano a seconda del direzionale a cui associamo il comando, e uno per gli attacchi che utilizzano MP, ossia i Magic Point. Questi sono i più potenti e non sono abusabili, dato che consumano MP e dovremo aspettare che si ricarichi per riutilizzarli. Anche questi cambiano in base alla direzione premuta insieme. Ci sarà infine un attacco finale, attivabile soltanto quando avremo poca salute, che se andrà a segno farà partire uno spettacolare filmato in cui il nostro personaggio eseguirà il suo colpo più potente infliggendo ingenti danni ai nemici.

Oltre a ciò, il titolo ha anche una meccanica legata agli HP che si rigenerano automaticamente della parte bianca mancante. A questa caratteristica è affidata la meccanica chiamata Conversion, che sacrifica la parte bianca per ottenere MP e che può anche essere inserita in mezzo agli attacchi per scatenare combo ancora più avanzate. Il titolo dunque dimostra di essere il classico facile da imparare, ma difficile da padroneggiare tipico dei picchiaduro creati da Arc System Works.

Grafica da urlo – Anteprima DNF Duel

Arc System Works ci ha ormai abituato a picchiaduro dalla grafica incredibile, e anche DNF Duel, come abbiamo notato durante la prova per quest’anteprima, non è da meno. Il titolo non raggiunge i livelli di Guilty Gear Strive per quanto riguarda la bellezza grafica, ma è indubbiamente alla pari con Granblue Fantasy Versus, titolo di due anni fa circa sempre di Arc System Works, con una grafica in stile anime veramente ben fatta. I personaggi, le animazioni e gli effetti speciali di ogni mossa sono una vera gioia per gli occhi, e il frame rate si mantiene fisso sui 60 FPS senza nessun calo in qualsiasi situazione. Anche le arene sono molto belle da vedere, e, come ormai la software house ci ha abituati, pieni di dettagli da scoprire posizionati sui bellissimi sfondi in 3D.

Durante la beta è stato possibile provare solo la modalità online del gioco, e per quanto riguarda il sistema che gestisce il multiplayer sappiamo che si tratta del Rollback Netcode, nuovo sistema che è una manna dal cielo per i picchiaduro, dato che permette di giocare senza quasi latenza nei comandi o lag. Le partite in DNF Duel sono infatti filate lisce e senza problemi di lag o ritardo dell’input dei comandi.

Non potendo vedere la provenienza dei nostri avversari, non sappiamo se siamo stati limitati soltanto ad affrontare giocatori europei o se ce n’erano anche di provenienti da oltreoceano, ma in ogni caso non abbiamo mai avuto problemi di rallentamenti o lag durante le nostre sfide. L’unico problema è stato dovuto a diverse disconnessioni sia nelle stanze di gioco che in mezzo ai combattimenti, dovuti probabilmente a dei problemi di stabilità dei server e non di connessione, ma d’altronde lo scopo di questa open beta era probabilmente quello di verificare questo tipo di problemi.

Conclusioni

Dopo aver provato per quest’anteprima la beta di DNF Duel, possiamo dire che il nuovo picchiaduro di Arc System Works dimostra già di essere un titolo di grande qualità da tenere d’occhio. Nonostante sia basato su un marchio non molto famoso in Occidente, le meccaniche semplici, un gameplay divertente e tanti personaggi molto vari tra di essi, lo rendono già un picchiaduro valido da tenere d’occhio nell’attesa che esca ufficialmente nell’estate del 2022 come annunciato nell’ultimo trailer rilasciato.

Nell'attesa di ulteriori novità su DNF Duel continuate a seguirci qui su tuttoteK.