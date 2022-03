Battlefield: il nuovo capitolo sembra essere già in cantiere

Sembra che i lavori sul nuovo capitolo della popolare serie Battlefield siano già cominciati. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorse ore si sono diffuse sul web alcune voci secondo le quali DICE avrebbe già cominciato a lavorare sul nuovo capitolo della serie Battlefield. L’ultimo titolo della saga è arrivato in tutto il mondo soltanto lo scorso 19 novembre su PC e console sia old che next gen (e a questo link potete trovare la nostra recensione in merito), ma, conoscendo la frequenza di pubblicazione della serie, non c’è da stupirsi che gli sviluppatori siano già al lavoro per dar forma ad un sequel.

Il nuovo capitolo della serie Battlefield pare essere già in sviluppo

Battlefield 2042, l’ultimo capitolo della popolare serie sparatutto di guerra, è arrivato lo scorso autunno, e purtroppo una grande fetta della community si è dimostrata piuttosto insoddisfatta dell’ultima fatica di DICE. In ogni caso, la software house ha già cominciato a pensare al prossimo titolo della saga, il quale, secondo quanto affermato da un’insider, sarebbe già in fase di pre-produzione, e dunque dovrebbe vedere la luce verso la fine di quest’anno, come di consueto.

Secondo alcune fonti, gli sviluppatori starebbero cercando di ovviare agli aspetti più criticati dell’ultima pubblicazione. Infatti, a fronte delle critiche ricevute da Battlefield 2042, è comprensibile che la software house cercherà, con il nuovo capitolo in arrivo, di riconquistare la fiducia di quei fan rimasti delusi. Non ci resta dunque che attendere informazioni ufficiali in merito al prossimo gioco della serie, le quali arriveranno molto probabilmente nei prossimi mesi.

E voi siete rimasti soddisfatti dall'ultimo titolo della serie? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni sul prossimo gioco della saga?