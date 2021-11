Battlefield 2042: il gioco conta oltre 26 000 recensioni negative su Steam

L’attesissimo Battlefield 2042 è disponibile da poco su tutti gli store digitali: per quanto riguarda la versione per PC su Steam, il gioco ha ricevuto finora oltre 26 000 recensioni negative (in crescita), rendendolo uno dei peggiori giochi Steam valutati dagli utenti del 2021

Finalmente, dopo qualche mese d’attesa, l’attesissimo Battlefield 2042 è uscito, ed è ora disponibile per tutti su tutte le piattaforme principali. Nonostante l’hype alto che il titolo si portava dietro (come sempre succede per ogni capitolo della famosa serie sparatutto in prima persona), l’accoglienza iniziale da parte dell’utenza non sembra essere delle migliori, anzi. In particolare, su Steam pare che Battlefield 2042 abbia ricevuto finora oltre 26 000 recensioni negative, diventando uno dei giochi peggio giudicati di tutto il 2021 sulla piattaforma di Valve. Proviamo di seguito a comprenderne le motivazioni.

Battlefield 2042: perché così tante recensioni negative?

Per far comprendere meglio cosa significhi un numero del genere, c’è da sapere che attualmente, su 35 904 recensioni totali, solo il 26% è positivo, con “Per lo più negativo” come valutazione complessiva (visibile come al solito nella parte destra della pagina Steam). Già adesso, a soli 3 giorni dal lancio, Battlefield 2042 è uno dei giochi più valutati su Steam di quest’anno: il fatto che le recensioni siano principalmente negative non sono un buon segno, ma anzi indicano probabilmente un malcontento della community nei confronti di uno a più aspetti del gioco.

Già in passato il titolo aveva fatto parlare di sé, per alcune scelte di design (nello specifico, quella di rimuovere le classi a favore degli Specialisti) che non sono state apprezzate dalla community. Per quanto riguarda il giudizio della critica, il gioco sta ricevendo un trattamento sicuramente migliore, visibile su siti aggregatori di voti come Metacritic.

Come già detto sopra, Battlefield 2042 è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.