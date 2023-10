Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo del famosissimo franchise di Ubisoft in arrivo domani, 5 ottobre, su PC e console

Il franchise di Assassin’s Creed ha assunto le dimensioni di un vero e proprio metaverso, con una miriade di media che si intersecano fra loro. Un capitolo che tende a voler tornare indietro, guardando al glorioso passato delle prime iterazioni è Assassin’s Creed Mirage, in uscita domani, 5 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. E dopo aver scoperto le dimensioni della mappa, il peso al lancio del gioco e la sua durata, nonché aver visto un numero incredibile di trailer è finalmente l’ora di parlare di completismo. Sì, sono usciti i trofei, e li vediamo in questi articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Assassin’s Creed Mirage consta di 51 statuette totali, di cui 34 di bronzo, 15 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Assassin’s Creed Mirage. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Assassin’s Creed Mirage: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Il Predone di Anbar : Completa il prologo.

: Completa il prologo. Il sangue di un demone : Elimina Al-Rabisu.

: Elimina Al-Rabisu. Il sangue di un’incantatrice : Elimina Al-Pairika.

: Elimina Al-Pairika. Il sangue di una spia : Elimina Al-Mardikhwar.

: Elimina Al-Mardikhwar. Servire la luce : Raggiungi il rango più alto degli Occulti.

: Raggiungi il rango più alto degli Occulti. Massima efficienza : Potenzia un’arma al massimo.

: Potenzia un’arma al massimo. Scorza dura : Potenzia un completo al massimo.

: Potenzia un completo al massimo. La moda del momento : Applica una tinta a un completo.

: Applica una tinta a un completo. In maschera : Ottieni entrambi i travestimenti.

: Ottieni entrambi i travestimenti. Cercatore di tesori : Apri un forziere del volere.

: Apri un forziere del volere. Collezionista di pozioni : Ottieni un totale di 10 elisir.

: Ottieni un totale di 10 elisir. Uccello rapace : Marca 100 guardie con Enkidu.

: Marca 100 guardie con Enkidu. Destini incrociati : Completa una storia di Bagdad.

: Completa una storia di Bagdad. Studioso : Porta tutti i 7 libri perduti ad Al-Jāhiz.

: Porta tutti i 7 libri perduti ad Al-Jāhiz. Indovina indovinello : Ottieni un tesoro risolvendo un enigma.

: Ottieni un tesoro risolvendo un enigma. Cacciatore di teste : Uccidi 20 guardie con i coltelli da lancio colpendole alla testa.

: Uccidi 20 guardie con i coltelli da lancio colpendole alla testa. Sogni d’oro: Addormenta 10 guardie con i dardi soporiferi.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Assassin’s Creed Mirage: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Imboscata : Fai attivare le tue trappole da 10 guardie.

: Fai attivare le tue trappole da 10 guardie. Fumo negli occhi : Avvolgi 20 guardie nel fumo dei fumogeni.

: Avvolgi 20 guardie nel fumo dei fumogeni. In cerca di attenzioni : Distrai 10 guardie con i petardi.

: Distrai 10 guardie con i petardi. Chi dorme non piglia ladri : Borseggia una guardia sotto l’effetto di un dardo soporifero.

: Borseggia una guardia sotto l’effetto di un dardo soporifero. Risparmiatore : Accumula 2.007 dirham.

: Accumula 2.007 dirham. Alba e tramonto : Usa le panche per ingannare il tempo 5 volte.

: Usa le panche per ingannare il tempo 5 volte. Estimatore dell’arte : Paga i musici 5 volte.

: Paga i musici 5 volte. Estimatore delle spade : Paga i mercenari 5 volte.

: Paga i mercenari 5 volte. Estimatore degli affari : Paga i gruppi di mercanti 5 volte.

: Paga i gruppi di mercanti 5 volte. Lama nella folla : Assassina 10 guardie mentre ti mimetizzi nella folla.

: Assassina 10 guardie mentre ti mimetizzi nella folla. Sorpresa! : Assassina 10 guardie dai nascondigli.

: Assassina 10 guardie dai nascondigli. L’ombra e la fiamma : Sconfiggi una guardia Shākiriyya in combattimento.

: Sconfiggi una guardia Shākiriyya in combattimento. Silenzio, prego : Distruggi il corno di un adunatore con un coltello da lancio.

: Distruggi il corno di un adunatore con un coltello da lancio. Volto da copertina : Quando la tua notorietà è al massimo, torna nell’anonimato strappando i manifesti da ricercato.

: Quando la tua notorietà è al massimo, torna nell’anonimato strappando i manifesti da ricercato. Udite, udite : Usa i servizi di un araldo per 3 volte.

: Usa i servizi di un araldo per 3 volte. Un vero Occulto : Assassina 10 guardie in serie senza scatenare un conflitto.

: Assassina 10 guardie in serie senza scatenare un conflitto. Piazza pulita: Nascondi 5 corpi nei pagliai.

I trofei d’argento | Assassin’s Creed Mirage: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

La shay’a waqi’un mutlaq : Diventa un Iniziato degli Occulti.

: Diventa un Iniziato degli Occulti. Il sangue di un ghoul : Elimina Al-Ghul.

: Elimina Al-Ghul. La testa del serpente : Elimina la Guida dell’Ordine.

: Elimina la Guida dell’Ordine. Dedizione assoluta : Sblocca tutti i talenti.

: Sblocca tutti i talenti. Senza paura : Sincronizza tutti i punti d’osservazione.

: Sincronizza tutti i punti d’osservazione. Esploratore : Esplora completamente tutti i territori.

: Esplora completamente tutti i territori. Paladino della giustizia : Completa 10 contratti delle fazioni.

: Completa 10 contratti delle fazioni. Strumenti del mestiere : Potenzia tutti gli strumenti al massimo.

: Potenzia tutti gli strumenti al massimo. Vista aquilina : Uccidi 75 guardie con i coltelli da lancio.

: Uccidi 75 guardie con i coltelli da lancio. Mani da ladro : Borseggia 50 persone.

: Borseggia 50 persone. Collezionista di rarità : Ottieni tutti i 18 manufatti tramite borseggio e portali a Dervis.

: Ottieni tutti i 18 manufatti tramite borseggio e portali a Dervis. Tutti mi vogliono, tutti mi cercano : Mantieni il livello massimo di notorietà per 10 minuti.

: Mantieni il livello massimo di notorietà per 10 minuti. Inarrestabile : Uccidi 5 guardie con un solo utilizzo della Prontezza dell’Assassino.

: Uccidi 5 guardie con un solo utilizzo della Prontezza dell’Assassino. Determinazione dell’aquila : Sopravvivi per 10 minuti in un conflitto aperto.

: Sopravvivi per 10 minuti in un conflitto aperto. Artista della fuga: Abbatti 20 ponteggi cedevoli.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Assassin’s Creed Mirage: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con la statuetta d’oro:

Bal kullun mumkin: Scopri il passato di Basim.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Assassin’s Creed Mirage:

Padrone del destino: Ottieni tutti i trofei.

