Assassin’s Creed Mirage: in arrivo il New Game Plus!

Assassin’s Creed Mirage è pronto ad aggiornarsi con il New Game Plus, ma gli annunci non finiscono qui. Vediamo insieme i dettagli

Probabilmente siete ancora presi dal completare al 100% il nuovo capitolo della saga degli Assassini, ma Ubisoft ha già deciso di deliziare i propri utenti con un nuovo aggiornamento di Assassin’s Creed Mirage che porterà il New Game Plus. Si tratta del primo update previsto per il titolo che ha visto uno dei migliori lanci effettuati su PS5 e Xbox Series X|S per quantità di copie vendute. Infatti, Ubisoft ha dichiarato: “Con il numero dei giocatori simile a quello delle pubblicazioni di successo recenti come Assassin’s Creed Origins e Odissey, siamo molto entusiasti dell’accoglienza positiva“. Vediamo insieme come la software house ha deciso di ampliare il capitolo di Mirage.

Assassin’s Creed Mirage: dettagli sul new game plus e la modalità permadeath

Ma quando sarà disponibile questa nuova modalità? Tra 7 giorni! Esatto, avete letto bene: il New Game Plus arriverà sulle vostre console preferite come parte dell’aggiornamento di questo mese previsto per la settimana prossima, per la precisione il 17 dicembre. “Rituffati nel viaggio di Basim con i tuoi progressi attuali e nuove ricompense” ha dichiarato Ubisoft riguardo la nuova modalità. Purtroppo, come parte dell’aggiornamento di Assassin’s Creed Mirage, doveva essere inclusa anche la modalità Permadeath, ma nelle note si può leggere come questa sia attualmente prevista per l’inizio del 2024. Assassin’s Creed Mirage è attualmente disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC.

