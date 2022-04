Apex Legends: torna la Zona Calda nell’evento Liberi Tutti!

Tramite comunicato stampa, EA e Respawn Entertainment hanno annunciato l’arrivo dell’evento Liberi Tutti in Apex Legends, con il ritorno dell’amatissima Zona Calda

Qualche mese fa vi abbiamo parlato dell’arrivo della versione Mobile di Apex Legends, lo sparatutto per eccellenza di Electronic Arts e Respawn Entertainment che continua a macinare numeri ed utenti con risultati da urlo. E nel mentre, continua anche la Stagione 12, chiamata Ribellione, con tanti nuovi contenuti ed eventi gratuiti per tutti i giocatori. Proprio in queste ore, tramite comunicato stampa, le due aziende hanno annunciato l’arrivo dell’evento Liberi Tutti. Dal 19 aprile al 3 maggio potremo assistere anche al ritorno della modalità Zona Calda, oltre che alla disponibilità di nuovi oggetti cosmetici e molto altro ancora.

L’aspetto più importante ed interessante per i giocatori di Apex Legends è sicuramente il ritorno di Zona Calda. In questa celebre modalità, gli oggetti di guarigione vengono sostituiti dalle cosiddette “Zone Calde”, che curano le leggende al loro interno. In questo evento, la mappa di base sarà Olympus! L’evento Liberi Tutti continua con tanti oggetti e skin a tema, che potete trovare all’interno dei Pack dell’evento, come:

“Linguaggio macchina” per Crypto

“Robot cattivo” per Pathfinder

“Collisione quantistica” per Wraith

“Fionda” per Valkyrie

“Pacificatore carcerario” per il C.A.R.

“Estremi Rimedi” per l’Hemlok

“Scava-fosse” per il Peacekeeper

“Piromania” per la Rampage

Apex Legends: nel nuovo evento Liberi Tutti torna anche la Zona Calda, ecco il trailer!

Qui sopra trovate il trailer rilasciato da EA e Respawn per il nuovo evento di Apex Legends. All’interno dell’evento Liberi Tutti saranno presenti anche Eventi flash, in cui potrete affrontare le sfide dei due contatori premi settimanali per sbloccare nuovi oggetti cosmetici a tema. Nello specifico:

19-26 aprile : le ricompense includono uno speciale badge, una decorazione arma epica, una skin epica per la RE-45 e una skin epica per Seer

: le ricompense includono uno speciale badge, una decorazione arma epica, una skin epica per la RE-45 e una skin epica per Seer 26 aprile – 3 maggio: le ricompense includono uno speciale badge, un Pack Apex raro, un olospray epico di Nessie e un Pack Liberi Tutti

Infine, EA e Respawn hanno aggiornato la scheda degli eventi a tema per semplificare la navigazione dei menu e consentire ai giocatori di trovare i nuovi contenuti facilmente. Vi ricordiamo che Apex Legends è attualmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC (Origin e Steam) e Nintendo Switch.

Avete visto il trailer di Apex Legends dedicato al nuovo evento Liberi Tutti, in cui tornerà anche la modalità Zona Calda? Scriveteci qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo ritorno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!