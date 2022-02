Apex Legends Mobile: uscita prevista a breve in alcuni paesi selezionati

Attualmente Apex Legends è uno dei giochi più importanti di EA: sviluppato da Respawn Entertainment e lanciato a sorpresa nel 2019, questo battle royale free-to-play si è dimostrato un enorme successo, capace ancora adesso a 3 anni dal lancio di catalizzare l’attenzione di un buon numero di fan. Alla luce di ciò, è normale che il publisher voglia sfruttare tale successo ampliando gli orizzonti del titolo: a proposito di questo, è stato di recente annunciato ufficialmente che l’ uscita di Apex Legends Mobile (annunciato un anno fa) è prevista a breve, con un soft launch pianificato in alcuni paesi selezionati. Vediamo di seguito i dettagli.

La notizia arriva dai canali social ufficiali di Respawn (vi riportiamo di seguito il tweet), che afferma che l’ uscita di Apex Legends Mobile avverrà in maniera graduale. Per questo primo soft launch, i primi paesi in cui verrà lanciato Apex Legends Mobile sono Argentina, Colombia, Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Australia e Nuova Zelanda. Gli utenti Android in questi paesi possono iniziare fin da subito a preregistrarsi tramite Google Play Store.

The Soft Launch for Apex Mobile is coming! For those in the countries mentioned below, please follow the link, or visit your local Google Play Store page, to pre-register. For all other legends, sit tight! We'll have more info for you soon.

🔗: https://t.co/fXIxTwxkxe pic.twitter.com/LVInerdt14

— Respawn (@Respawn) February 1, 2022