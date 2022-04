Insormountable e XCOM 2 sono gratis su Epic Store!

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis sia XCOM 2, uno strategico a turni, che Insormountable, un titolo di alpinismo

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store sia XCOM 2, uno strategico a turni, che Insormountable, un titolo di alpinismo.

Tanta qualità con i nuovi giochi grati di Epic Games Store

XCOM 2 è uno strategico a turni in cui dovrete comandare un manipolo di soldati ribelli per cercare di liberare il pianeta terra degli invasori alieni che l’hanno conquistata. Per riuscire nel vostro obiettivo dovrete ovviamente trionfare nelle varie operazioni militari sul campo, ma anche stringere contatti con i membri della resistenza rimasti sul pianeta e gestire al meglio le vostre risorse, così da poter costruire nuove strutture nella vostra base aerea ed equipaggiare i vostri soldati. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 64-bit Processore Intel Core 2 Dueo E4700 da 2.6GHz / AMD Phenom 9950 Quad Core da 2.6 GHz 4GB di RAM Scheda video ATI Radeon HD 5770 da 1GB / NVIDIA GeForce GTX 460 da 1GB Almeno 45GB di spazio disponibile sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 7 64-bit Processore da 3GHz Quad Core 8GB di RAM Scheda video ATI Radeon HD 7970 da 2GB / NVIDIA GeForce GTX 770 da 2GB Almeno 45GB di spazio disponibile sull’HDD



Insormountable invece è un roguelike in cui vestirete i panni di un alpinista intento a compiere la scalata della sua vita. Nel corso della vostra avventura dovrete scalare ben 3 montagne estremamente alte e pericolose, e per farlo dovrete utilizzare gli strumenti giusti al momento giusto e valutare bene ogni vostra azione. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 10 a 32/64 bit Processore Intel Core i5 4460 / AMD FX 6300 8GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon R7 260x Almeno 4GB di spazio disponibile sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 a 64 bit Processore Intel Core i7 3770 / AMD FX 9590 8GB di RAM Scheda video NVIDIA GeForce GTX 970 da 6GB / AMD Radeon RX 480 da 8GB Almeno 4GB di spazio disponibile sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi giochi gratis offerti quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerli alla vostra libreria. Ricordate però che i titoli saranno disponibili gratuitamente solo fino alle 17:00 del 21 aprile quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.