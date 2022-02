Apex Legends Mobile: disponibile settimana prossima per alcune regioni

Electronic Arts ha annunciato che Apex Legends Mobile sarà disponibile in anteprima in alcune regioni da settimana prossima

Il titolo Apex Legends Mobile di Electronic Arts, sarà finalmente disponibile settimana prossima per un limitato numero di regioni. Una nuova FAQ ha rivelato che il battle royale diventerà giocabile in 10 paesi che saranno: Nuova Zelanda, Singapore, Australia, Argentina, Filippine, Messico, Perù, Malaysia e Colombia. Questa uscita in anteprima andrà avanti fino alla primavera mentre il team di sviluppo continuerà a lavorare ai sistemi del gioco mobile in attesa del lancio finale in tutto il mondo.

Apex Legends Mobile disponibile in alcuni paesi nel mondo

Apex Legends Mobile sarà disponibile solo in alcuni paesi del mondo in attesa che arrivi ovunque. Al momento in questi paesi è possibile effettuare la pre-registrazione sia per iOS che per Android. In questa versione di test saranno disponibili le leggende: Bloodhound, Bangalore, Octane, Caustic, Mirage, Pathfinder, Wraith e molti altri. Ulteriori contenuti e sistemi saranno aggiunti nella versione finale. Per quanto riguarda l’uscita di quest’ultima, gli sviluppatori decideranno anche in base alle informazioni raccolte in questi lanci regionali.

È stato ribadito che non sarà presente un’opzione di cross-play del titolo con le versioni per console e PC, dato che Apex Legends Mobile è costruito per funzionare specificatamente nell’ambiente mobile. Per quanto riguarda i requisiti per poterci giocare, servirà un Android 8.1 con 3 GB di spazio e 3 GB di RAM raccomandati per gli utenti Android, per gli utenti Apple invece servirà un iPhone 65 o superiore, 3GB di spazio e 2 GB di RAM.

