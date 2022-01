Amazon Prime Gaming: grosse sorprese tra i giochi di gennaio

Sono stati annunciati nelle ultime ore i giochi gratis che saranno inclusi nell’abbonamento Amazon Prime Gaming nel mese di gennaio 2022

Incluso con un abbonamento Amazon Prime, Prime Gaming offre agli abbonati titoli per PC gratuiti da conservare e contenuti di gioco esclusivi ogni mese. Il colosso amaricano dell’e-commerce e dell’intrattenimento ha rivelato nelle ultime quali sono i titoli gratis inclusi in Amazon Prime Gaming per il mese di gennaio e le sorprese non mancano di certo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Amazon Prime Gaming: Star Wars Jedi: Fallen Order e Total War Warhammer tra i giochi gratuiti di gennaio 2022!

I giochi gratuiti di gennaio 2022 inclusi in Amazon Prime Gaming sono Star Wars Jedi: Fallen Order, Total War Warhammer e World War Z Aftermath, ognuno dei quali sarà disponibile fino alla prima settimana di febbraio. Insomma, titoli certamente di primo piano che certamente rendono ancora più appetibile l’offerta videoludica del colosso.

Inoltre, i giochi “gratuiti” disponibili per l’app Amazon Games questo mese includono Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast – Folded Edition, In Other Waters e Two Point Hospital.

Amazon Prime Gaming offrirà anche contenuti di gioco questo mese per titoli popolari tra cui Battlefield 2042, Apex Legends, Fall Guys, Genshin Impact, New World e Roblox. I giochi gratuiti di dicembre 2021 erano Need for Speed ​​Hot Pursuit, Football Manager 2021, Journey to the Savage Planet, Frostpunk, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e Tales of Monkey Island Complete Pack.

