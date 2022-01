L‘anno nuovo porterà con sé una marea di nuovi e emozionanti titoli. Andiamo a riassumere insieme quali saranno i migliori videogiochi in arrivo in questo 2022

Il 2021 è stato segnato indubbiamente dal fenomeno pandemico. Questo si è potuto notare nel panorama videoludico dai continui rinvii che si sono susseguiti nel corso dei mesi. Nonostante le cattive notizie però, è innegabile che l’intera industria non sia stata con le mani in mano, ma anzi si sia riorganizzata per continuare ad offrire ai giocatori esperienze sempre nuove e divertenti. Per l’anno che verrà dunque, ci aspettiamo una valanga di uscite. In sostanza, tutti quei titoli che sono stati rinviati nel corso degli ultimi paio d’anni. Andiamo a vedere in questo articolo tutti i migliori videogiochi in uscita nel corso di questo 2022.

Non tutto il male vien per nuocere

Vedere la data di uscita del proprio titolo spostarsi in avanti di mesi o addirittura a data da destinarsi non fa mai piacere. L’unica cosa positiva è sapere che quel tempo non è buttato, serve infatti agli sviluppatori per finire, rifinire e ottimizzare il gioco per rispettare non solo le scadenze interne, ma anche le aspettative dei giocatori. Memori anche della dolorosa questione chiamata Cyberpunk 2077 (sul quale torneremo successivamente).

Guardando all’altro lato della medaglia, c’è da saltare di gioia sulle nostre sedie da gaming. Nel corso dell’anno arriveranno infatti un sacco di titoli, più o meno attesi, da accontentare praticamente tutti i palati, che sia PlayStation, Xbox, Nintendo o PC. Non perdiamo tempo e diamo un’occhiata a tutti i migliori videogiochi in uscita nel 2022.

La trilogia firmata PlayStation Studios – Migliori videogiochi del 2022

Probabilmente non hanno bisogno di presentazioni. Ci ha già pensato Sony a creare hype intorno alle sue principali IP. Stiamo parlando di Horizon Forbbiden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Se del primo ormai sappiamo moltissimo, complici anche diversi video di approfondimento divulgati da Guerrilla sul world building e sul gameplay, di Gran Turismo 7 attendiamo ancora ulteriori dettagli. Sembra che la storica serie di guida ideata da Kazunori Yamauchi stia per tornare alle sue origini. Da quello che si è visto nei video di presentazione, sembra tornare l’amata campagna, oltre alla sensazione di realismo che ha contraddistinto la serie per tanti anni.

I piloti potranno in questo nuovo GT7 in uscita il 4 marzo, personalizzare la propria esperienza di guida al massimo. Non solo con la (nuova) customizzazione dei veicoli, ma anche con tante nuove gare e luoghi in giro per il mondo da vivere a bordo della propria auto preferita. Chiude questa magica trlogia God of War Ragnarok. Che dire? L’atteso sequel del reboot uscito su PS4 nel 2018 promette diverse novità. Dal gioco potremo forse finalmente conoscere il destino di Kratos e Atreus, oltre che godere di tante altre mazzate divine, in special modo dopo la rivelazione del nome del gioco.

Tra medioevo e futuro remoto – Migliori videogiochi del 2022

Se c’è un titolo che negli ultimi anni ha monopolizzato l’attenzione mediatica, quello è sicuramente Elden Ring. Il nuovo soulslike di casa From propone tutto quello che un souls dovrebbe avere e anche di più. Oltre ad un sistema di combattimento ampliato e raffinato, il titolo trasforma la classica formula dei dungeon labirintici in un open world pieno zeppo di segreti e lore da scoprire. Un altro titolo dalle atmosfere medievaleggianti molto atteso è A Plague Tale Reqiuem. Sequel di Innocence, Requiem racconta il seguito della storia degli inseparabili fratelli Amicia e Hugo.

Se Innocence ci aveva stupito per la riuscita formula stealth “alla The Last of Us” e la crudezza e oscurità degli scenari, non vediamo l’ora di scoprire come si evolverà la serie. Passando invece ad una ambientazione diametralmente opposta, parliamo adesso di Starfield. Starfield, in uscita l’11 novembre, è il primo nuovo universo creato dal team Bethesda da 25 anni. In questo titolo fantascientifico potremo costruire il nostro personaggio preferito ed esplorare i misteri del cosmo in una avventura gdr dalle ambiziose aspettative.

Gatti flâneurs – Migliori videogiochi del 2022

L’industria videoludica non è fatta solo di AAA. Anche team minori o indipendenti hanno in serbo parecchie sorprese per quest’anno. Come sappiamo le fasi preliminari nella produzione di un gioco sono sempre le più importanti. È in questi momenti infatti che viene posta moltissima cura nell’ideazione del concept. E quale concept migliore dell’impersonare un gatto che vaga incuriosito e spaventato attraverso una città futuristica e decadente? Questo è Stray, avventura in terza persona sviluppata da BlueTwelve Studio in arrivo nel corso dell’anno.

Parlando invece di titoli di imminente rilascio, Sifu rappresenta una ventata d’aria fresca nel campo degli action in terza di stampo beat ’em up. In questa avventura dal sapore di vendetta, dovremo farci strada attraverso orde di nemici incavolati a colpi di Kung Fu. Nota a margine, ogni qualvolta perderemo la vita, ritorneremo invecchiati ma ben più saggi.

Ritorna il Luminous Engine – Migliori videogiochi del 2022

La serie Final Fantasy ritorna quest’anno con un nuovo capitolo diretto da Kazushige Nojima, scrittore tra gli altri, di Final Fantasy 7, FF 8, FF X e FF X-2. Il nuovo titolo, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, concretizza la svolta action della serie e la avvicina ancora di più agli ultimi titoli action jrpg più conosciuti. Invece, una delle novità più attese dell’anno è rappresentata da Forespoken. Il gioco recupera in parte l’immaginario “alla Final Fantasy” e, forte di una trama originale e inedita, propone intense battaglie piene di effetti speciali.

Forespoken è sicuramente da tenere d’occhio anche per via dell’utilizzo del motore grafico Luminous Engine, lo stesso di Final Fantasy XV. Un altro titolo di imminente uscita che promette tonnellate di smembramenti e un gameplay adrenalinico è Dying Light 2. Il survival horror di Techland spinge oltre i limiti del parkour e aggiunge ulteriori nuove meccaniche di combattimento. Dying Light 2, in arrivo il 4 febbraio, è la scelta migliore per tutti quelli che vogliono un titolo impegnativo ma che sa ricompensare il giocatore.

Novità da Nintendo – Migliori videogiochi del 2022

Come dimenticarsi di Nintendo? La grande N si è ritagliata nel tempo un proprio spazio (enorme) nel mercato grazie a titoli che puntano sulla sicurezza, sulla funzionalità e sulla fidelizzazione del pubblico ai suoi storici brand. Una delle potenziali sorprese di quest’anno è rappresentata da Leggende Pokémon Arceus. Il nuovo titolo a licenza Pokémon sembra evolvere la struttura della serie verso un’impronta più action. Arceus presenterà un mondo totalmente aperto ed esplorabile con una grafica simil Zelda.

I giocatori potranno inoltre catturare i Pokémon in battaglie visivamente più simili agli usuali jrpg a turni. Passando a tutt’altro tipo di pubblico, Bayonetta 3 è certamente uno dei ritorni più attesi dai fan. Ormai annunciato 4 anni fa, il fantasy action dalle tinte umoristiche e sensuali è tornato a mostrarsi e, anche senza una data ufficiale, ne è stata fissata l’uscita per il 2022, ovviamente per Nintendo Switch.

Sogni e speranze per l’anno

Giunti al termine di questa nostra guida che riassume tutti i migliori videogiochi in arrivo nel 2022, parliamo adesso di qualche nostra speranza, ovvero di quei titoli la cui uscita è incerta e passibile di rinvio. Hogwarts Legacy non ha certo bisogno di presentazioni. Il titolo in sviluppo presso Avalanche e distribuito da Warner è uno dei videogiochi più attesi da tantissimi giocatori, in special modo dai fan della saga di Harry Potter. Il titolo avrà caratteristiche da gdr open world e permetterà di impersonare un mago che deve farsi strada nel magico mondo della saga tra pozioni, creature magiche, incantesimi e combattimenti.

La nostra speranza, ovviamente, è che riesca vedere la luce entro il 2022. Così come un’altro gioco tratto da una delle IP più famose del mondo del cinema e dell’intrattenimento, parliamo di Avatar: Frontiers of Pandora. Se l’universo creato da Cameron per il cinema ha fatto battere il cuore di molti, non vediamo l’ora di immergerci nel vasto mondo aperto di Frontiers of Pandora. Purtroppo, l’avventura pubblicata da Ubisoft non ha ancora una data d’uscita, ma la nostra speranza è anche qui quella di poterlo giocare entro il 2022. Se prima abbiamo parlato di Final Fantasy Origin, uno dei nostri sogni sarebbe quello di vedere distribuito entro l’anno l’atteso Final Fantasy XVI.

Sappiamo però che la nuova fatica di Yoshida non vedrà la luce tanto presto, in quanto il team di sta prendendo del tempo per realizzare una versione del gioco all’altezza delle aspettative. Un ultimo nostro sogno sarebbe quello di vedere la rinascita, come una moderna fenice, del brand Cyberpunk 2077. Nel corso dell’anno CD Projekt ha in programma l’uscita di diversi aggiornamenti importanti, oltre che la pubblicazione dei dlc legati alla storia, questa sarebbe un’occasione perfetta per riportare in alto il nome di un titolo tanto discusso quanto maltrattato dal pubblico.

