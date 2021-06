Star Wars Jedi Fallen Order: Rivelata la possibile data di uscita su PlayStation 5

Una fonte non ufficiale ha indicato la prossima data di uscita dell’upgrade per PlayStation 5 di Star Wars Jedi: Fallen Order

Arriva da una fonte non ufficiale, e di conseguenza non del tutto attendibile, l’indicazione della data di uscita della versione per PlayStation 5 del noto videogioco action-adventure Star Wars Jedi: Fallen Order. Il titolo è stato sviluppato da Respawn Entertainment ed è stato pubblicato per la prima volta nel Novembre del 2019, quando è stato reso disponibile per Windows, PS4 e Xbox One.

Ecco quale potrebbe essere la data di uscita della versione per PlayStation 5 di Star Wars Jedi: Fallen Order

Secondo quanto rivelato dall’indiscrezione, la data di uscita del porting su PlayStation 5 di Star Wars Jedi: Fallen Order dovrebbe essere il prossimo venerdì 11 Giugno. Secondo la stessa fonte, lo stesso giorno, la release dovrebbe anche essere ufficialmente annunciata. Electronic Arts, il distributore ufficiale del videogioco, non ha al momento alcun appuntamento fissato per la data indicata, ma questo non significa necessariamente che il rumor sia da considerarsi non vero: il distributore potrebbe aver optato per una rivelazione a sorpresa o, più semplicemente, aver scelto di limitarsi a dare l’annuncio del lancio tramite i propri canali social.

L’indicazione di questa possibile data di uscita del gioco è derivata da una importante catena di rivenditori britannica. Ci si è infatti accorti che questa si fosse messa in moto per preparare la gestione dell’uscita del titolo proprio a partire dal prossimo venerdì. Volete approfondire Star Wars Jedi: Fallen Order prima del suo arrivo su PlayStation 5? Potete farlo leggendo la nostra recensione del titolo.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sull’uscita di tutti i migliori videogiochi. Se invece siete interessati ad acquistare uno o più titoli per arricchire la vostra personale collezione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.