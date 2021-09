World War Z: un trailer annuncia la data di uscita su Nintendo Switch

Annunciato tramite la pubblicazione di un trailer l’arrivo su Nintendo Switch di World War Z, il celebre sparatutto horror sviluppato da Saber Interactive

World War Z, lo sparatutto in terza persona a tema zombie sviluppato da Saber Interactive, arriverà su Nintendo Switch più tardi quest’anno. Ad annunciarlo tramite la pubblicazione di un trailer sul proprio canale YouTube è Focus Entertainment, l’azienda che si occupa della sua distribuzione. Originariamente, il videogioco era stato pubblicato per PC, PlayStation 4 e Xbox One nell’Ottobre del 2019.

World War Z: ecco la data di uscita della versione per Nintendo Switch

Come possiamo osservare dal trailer, la data di uscita della versione per Nintendo Switch di World War Z è sta fissata per il prossimo 2 Novembre 2021. Il costo del porting sarà pari a 39.99 euro per la versione standard e a 49.99 euro per la Deluxe Edition. Quest’ultima si caratterizzerà per la presenza di contenuti aggiuntivi; in particolare, renderà possibile al giocatore l’accesso ad alcune tipologie specifiche di armamento ed a elementi estetici legati alla personalizzazione del proprio avatar.

È già stato confermato che diverse modalità del gioco saranno presenti in questo porting. Tra di esse troviamo la Campagna co-op, nella quale è possibile unire le forze con altri tre giocatori, la Zombie Swarm, in cui dovremmo affrontare una orda composta da centinaia di zombie, e il Multiplayer PvP, in cui ci si dovrà scontrare sia con i non morti sia con gli altri utenti. Non ci sono invece notizie riguardanti la compatibilità con Aftermath, l’espansione che porterà il gioco a debuttare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la cui uscita dovrebbe avvenire entro la fine di Settembre 2021.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare questo o un altro titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.