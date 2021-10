Alan Wake Remastered: classificato il titolo per Nintendo Switch

Dopo l’uscita su diverse piattaforme, Alan Wake Remastered è stato finalmente classificato per Switch. Il famoso scrittore approderà anche su console Nintendo

Remedy non è nuova a portare un suo titolo sulla console più famosa della grande N. Ricordiamo infatti che il più recente Control è disponibile per Switch grazie all’utilizzo del cloud streaming. Oggi, l’azienda statunitense di rating ESRB ha classificato Alan Wake Remastered per console Nintendo Switch. Il titolo era già stato classificato a livello mondiale da un’azienda di rating brasiliana oltre che dalla più conosciuta PEGI, che valuta titoli in ambito europeo.

Classificato Alan Wake Remastered per l’uscita su Switch

Come già anticipato, l’azienda americana ESRB ha classificato Alan Wake Remastered in vista dell’uscita per Nintendo Switch. Il titolo ha ricevuto rating T (teen). Questa valutazione implica come al solito la classica presenza di violenza, tabacco, e linguaggio “scurrile“. Il gioco è già stato pubblicato su diverse piattaforme, tuttavia l’uscita per Switch era una meta agognata da molti giocatori. Il publisher della Remastered, Epic Games, non ha alcun annuncio da fare in merito alla notizia. Il titolo aveva già ricevuto diversi rating, in Brasile e in Europa (con il PEGI). Questo significa che l’uscita per Switch non è molto lontana.

Alan Wake Remastered è la versione rimasterizzata e riveduta del classico noir soprannaturale targato Remedy. Il gioco è considerato un vero cult dagli appassionati. Questa nuova remastered ha reso felici tanti giocatori perché fino ad ora i diritti del titolo erano detenuti da Microsoft. Una volta ripresasi i diritti, Remedy ha avuto la possibilità di riappropriarsi della sua IP storica e di lavorare per portarla su tutte le piattaforme. Diversi rumor suggeriscono la possibilità concreta di un seguito.

