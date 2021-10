Alan Wake Remastered classificato dal PEGI per Switch!

Continuano i rumor e le voci di corridoio sull’arrivo imminente di Alan Wake Remastered su Nintendo Switch, che è stato da poco classificato dal PEGI

Alan Wake fu un titolo iconico della settima generazione, un’esclusiva Microsoft che faceva veramente gola a chi non possedeva né un’Xbox 360, né un PC abbastanza performante da poterlo far girare. Da allora, da quel lontano 2010, il nostro scrittore si era perso nel buio. Se tralasciamo il discutibilissimo American Nightmare, nessun sequel si affacciava all’orizzonte da parte di casa Remedy, che a questo punto ci sembrava piuttosto decisa a lasciarlo nel dimenticatoio. Questo fino a quando, all’inizio di settembre scorso, la Alan Wake Remastered è stata finalmente svelata ed è recentemente arrivata su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Sebbene si tratti di una “semplice” remastered e quel che ci siamo trovati di fronte non è altro che il titolo del 2010 tirato a lucido, la più interessante novità è sicuramente la natura multipiattaforma, che permetterà anche agli utenti Sony di vivere e sperimentare le grandi avventure (e sfortune) di Alan Wake, e perché no… magari anche platinarlo. A giusto un paio di settimane dall’annuncio ufficiale, sono iniziati a circolare in rete una serie di rumor che volevano veder arrivare la Remastered anche su Nintendo Switch. Rumor mai confermati né da Remedy né da Nintendo, ma un nuovo tassello si è andato recentemente ad aggiungere al puzzle.

Alan Wake Remastered trova la sua strada verso Nintendo Switch?

Se qualche settimana fa si era parlato del Brasile come fonte del rumor, questa volta ad aver classificato il gioco per Nintendo Switch è stato direttamente il PEGI. Come sempre, vi invitiamo a prendere tutto quanto con le pinze fin quando non ci sarà una conferma ufficiale da parte di Nintendo o Remedy, ma la strada è stata decisamente illuminata per il nostro scrittore affinché trovi la sua via verso l’ibrida Nintendo.

E voi che cosa ne pensereste di un eventuale arrivo della Alan Wake Remastered su Nintendo Switch? State già giocando al titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!