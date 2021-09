Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati alla conferenza Microsoft

Anche in quel del Sol Levante, Microsoft si mostra devastante: ecco tutti i giochi annunciati per Xbox durante il Tokyo Game Show 2021

Nonostante il Tokyo Game Show sia la celebrazione definitiva dell’industria videoludica nipponica, Microsoft intende rafforzare la propria presenza sul territorio nel 2021 e i giochi annunciati (o quantomeno mostrati) per Xbox lo hanno dimostrato. Abbiamo riassunto l’intero evento per voi, passando rapidamente in rassegna i vari annunci che abbiamo visto in quest’oretta di materiale. Senza trattenerci oltre, dunque, vi mostriamo come il gigante di giada intende tingere di verde la terra del Sol Levante. Tenetevi forte, vi aspetta una carrellata molto rapida, visto il focus sull’espansione di Xbox sul suolo nipponico.

L’introduzione della presentazione ha mantenuto un tono più generico, riservato all’intero evento. In seguito, Koji Watanabe ha aperto le danze annunciando l’inizio di questa diretta. Non abbiamo più avuto dubbi: la presentazione nel suo complesso è stata valutata con la Z del CERO. Per i meno avvezzi ai rating della terra del Sol Levante, è l’equivalente del nostrano PEGI 18. La maggior parte degli annunci riguarda titoli perlopiù nuovi nel territorio interessato, ma le novità non sono mancate (in un senso molto, molto ampio). Diamo la parola al sempre gioviale Phil Spencer di Xbox!

Espansione fa rima con Giappone

Il primo dei tanti sviluppatori (e non) occidentali a salutare il pubblico del Tokyo Game Show 2021 con un giapponesissimo “Konnichiwa” è proprio Phil Spencer, che ha introdotto gli spettatori al più importante dei giochi annunciati: il servizio di Xbox Game Pass stesso, con il quale Microsoft punta per aumentare il bacino d’utenza nel territorio. Spencer ha ringraziato gli organizzatori del CESA, estendendo poi la propria gratitudine verso l’intera industria videoludica “per unirci in questo periodo”. Per quanto meno rispetto a prima, lo spettro della pandemia proietta ancora la sua ombra.

In questo anno si festeggia il ventennale del debutto di Microsoft nel mondo delle console. Spencer ha speso buone parole per i giocatori e i molti partner di terze parti, specie quelli “locali” tra Namco e Square-Enix. Al pubblico orientale Xbox Cloud Gaming (uno dei fulcri di questo intero evento) offrirà più di cento giochi, tra cui Starfield, Redfall e altri giochi di Bethesda, nonché Halo Infinite e il prossimo gioco protagonista della presentazione: il simulatore di guida di casa Microsoft. Per questo, infatti, i riflettori della prossima sezione sono tutti puntati su Forza Horizon 5.

Il parco giochi in verde – Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati da Microsoft

Playground Games ha introdotto il pubblico di Tokyo Game Show 2021 al primo dei giochi Xbox sui quali Microsoft ha voluto porre l’accento: uno dei titoli già annunciati ma ancora assenti sul suolo giapponese, Forza Horizon 5. Il trailer non ha mancato di ricordare al pubblico la varietà presente nel gioco. Questo si estende alle vetture e anche ai tracciati sui quali i giocatori potranno farle sfrecciare. Tuttavia, non è solo questo: il titolo ha anche avuto modo di mostrare i muscoli.

Alludiamo infatti a ForzaVista, la modalità che ci permette di ammirare il fotorealismo dei modelli sia all’esterno che (soprattutto) nei curatissimi interni. Questa feature era già nota anche in passato, ma ora le illuminazioni godono della tecnologia ray tracing; in altre parole, dunque, la fonte di luce verrà generata in tempo reale. Lo stream ci ha ricordato la data di uscita del gioco, fissata per il 5 novembre. Anche in questo caso, la “grande M” ha voluto mettere l’accento sulle fondamenta della propria espansione in terra nipponica: Xbox Cloud Gaming, con il quale i giocatori potranno giocare senza console.

あなたのために – Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati da Microsoft

L’appeal sul pubblico giapponese si può contare a tutti gli effetti come uno dei punti chiave del Tokyo Game Show di Microsoft, a discapito dei pochi giochi annunciati sul panorama Xbox. I titoli nati nel territorio hanno raggiunto le piattaforme Xbox in più di duecento. Molti di essi saranno disponibili su Game Pass, oltre che sulle console dedicate. La conferenza ci ha anche ricordato che Windows 11 includerà un’app apposita per godere dell’esperienza anche su PC. Inoltre, il caricamento dei giochi potrà godere di una bella spinta sull’acceleratore grazie a DirectStorage.

Dopo i primi tre annunci successivi a questo, infatti, Kareem Choudhry della divisione cloud di Xbox ha dato ancora un’altra spintarella con il debutto del servizio in Giappone, Australia, Brasile e Messico. Gli esempi hanno puntato nuovamente su titoli dall’appeal in terra nipponica, come Minecraft Dungeons, Dragon Quest 11 e Yakuza: Like a Dragon. La formula di commiato di Choudhry non lascia spazio ad alcuna ombra di dubbio. La scelta di congedarsi con “Ci vediamo sul cloud” la dice lunga su quelle che sono state le priorità di Microsoft durante l’evento.

Crocevia scarlatti e altre storie – Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati da Microsoft

Passiamo ora brevemente in rassegna i primi giochi annunciati (o, di nuovo, quantomeno mostrati) da Microsoft nel corso della conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2021.

Scarlet Nexus : il gioco di ruolo di Bandai Namco è disponibile da oggi , e il trailer di presentazione ha ricordato che il titolo è fruibile anche tramite Xbox Game Pass. Il gioco verrà espanso con un DLC.

: il gioco di ruolo di Bandai Namco è disponibile da , e il trailer di presentazione ha ricordato che il titolo è fruibile anche tramite Xbox Game Pass. Il gioco verrà espanso con un DLC. The Somnium Files : il titolo dall’atmosfera cyberpunk targato Spike Chunsoft è disponibile a sua volta oggi stesso tramite Game Pass. L’espansione arriverà invece nell’arco del 2022 .

: il titolo dall’atmosfera cyberpunk targato Spike Chunsoft è disponibile a sua volta tramite Game Pass. L’espansione arriverà invece nell’arco del . Back4Blood: la presentazione si è limitata a ricordarci con un breve trailer che potremo maciullare zombi il 12 di ottobre.

“Kurinji” o motarasu – Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati da Microsoft

A questo punto, Microsoft ha presentato uno spot sulla falsariga di quanto visto con la prima presentazione di Nintendo Switch. Nell’arco della pubblicità, il siparietto ha fatto leva sui tanti modi diversi di giocare offerti dall’ecosistema Xbox. Anche qui, con Dragon Quest XI e Minecraft Dungeons, il gigante di giada ha voluto enfatizzare l’appeal “locale”. Un siparietto comico ha mostrato un membro del gruppo trattenersi in ufficio fino a tardi, dove un agente di polizia lo sorprende a giocare durante il turno di notte. Tuttavia, l’aggancio “giovanile” non si è fermato qui.

Lo youtuber Masuo ha illustrato le potenzialità dell’ecosistema Xbox presentandoci ad altre personalità nipponiche del sito (sempre che non si trattasse dell’equivalente Nico Nico Douga; non abbiamo avuto modo di accertarcene). Dopo aver lodato potenzialità e (con un “100” nei sottotitoli che non lasciava adito a dubbi) numero di giochi disponibili, il terzetto ha dato il via ad una sessione co-op di Minecraft Dungeons. Durante queste sezioni della presentazione, hanno trovato posto anche le versioni tattili dell’interfaccia di Dungeons su dispositivi smart.

L’autunno si tinge di rosso, ma il panorama videoludico è tutto in verde – Tokyo Game Show 2021: i giochi Xbox annunciati da Microsoft

Il team di sviluppo Arkane Austin ha introdotto il pubblico del Tokyo Game Show 2021 ad uno dei giochi Xbox (non proprio) annunciati durante la diretta di Microsoft. Sappiamo già che Redfall sia in arrivo la prossima estate, ma in uno slancio di dedizione il team di sviluppo ha annunciato la propria completa localizzazione in giapponese per il titolo. Questo non include semplicemente il testo su schermo, ma anche il doppiaggio. La versione del trailer beneficia enormemente del talento dei seiyuu nipponici, grazie ai quali il gioco godrà di una localizzazione quanto mai integrale.

In seguito, abbiamo di nuovo una breve carrellata. In ordine:

Starfield : Todd Howard in persona ha presentato il gioco per conto di Bethesda.

: Todd Howard in persona ha presentato il gioco per conto di Bethesda. Craftopia : questo titolo sandbox si mostra con migliorie grafiche e un gameplay che sembra prendere elementi da The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Minecraft e Fortnite, insieme ad altri ancora.

: questo titolo sandbox si mostra con migliorie grafiche e un gameplay che sembra prendere elementi da The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Minecraft e Fortnite, insieme ad altri ancora. The Good Life : il nuovo titolo targato Swery si presenta anche in versione Xbox, con tutte le stranezze del paesello dagli oscuri segreti. Oggi è disponibile una demo , e il gioco completo esce il 15 ottobre in Giappone.

: il nuovo titolo targato Swery si presenta anche in versione Xbox, con tutte le stranezze del paesello dagli oscuri segreti. , e il gioco completo esce il in Giappone. RPG Time The Legend of Wright : il gioco di ruolo “disegnato a mano” di DeskWorks, a metà strada tra fumetto, decoupage e stop motion, si sfoggia in un nuovo trailer.

: il gioco di ruolo “disegnato a mano” di DeskWorks, a metà strada tra fumetto, decoupage e stop motion, si sfoggia in un nuovo trailer. Mighty Goose : questo run and gun vanta uno stile grafico in pixel art con personaggi caratterizzati alla grande e una vibrante colonna sonora eurobeat. Oggi su Xbox Game Pass.

: questo run and gun vanta uno stile grafico in pixel art con personaggi caratterizzati alla grande e una vibrante colonna sonora eurobeat. su Xbox Game Pass. LAPIN : un metroidvania targato Studio Doodal.

: un metroidvania targato Studio Doodal. Unsouled : il soulslike dal ritmo frenetico e dall’azione stilosa di Me Gusta e Neowiz mette in mostra il proprio stile artistico in pixel art.

: il soulslike dal ritmo frenetico e dall’azione stilosa di Me Gusta e Neowiz mette in mostra il proprio stile artistico in pixel art. Eternal Reborn: un titolo in cui dovremo sopravvivere sull’isola di Lumia a qualunque costo, cercando, cacciando e costruendo nei panni dei nostri avatar dal character design più anime che mai.

Gli ultimi fuochi

Avviando alla chiusura la propria presenza al Tokyo Game Show 2021, Microsoft ha mostrato altri giochi per Xbox. Il primo protagonista è stato Shinji Mikami, intervistato da Phil Spencer sul prossimo progetto dello studio Tango Gameworks fondato dal game designer giapponese. Il gioco in questione non ha ancora nome o volto, ma è in lavorazione. Spencer ha poi ricordato l’onore comportato dalla sinergia con il Giappone, prima di passare a Fallout 76. In merito a quest’ultimo, i sottotitoli ci rimandano al canale ZeniMaxAsia su YouTube. Le ultime chicche sono state presentate in rapida successione.

Eiyuden Chronicle Rising : un interessante gioco di ruolo dalla veste grafica HD-2D presentato a Rabbit & Bear Studios, che alterna i dettami da GdR al platforming a scorrimento laterale.

: un interessante gioco di ruolo dalla veste grafica HD-2D presentato a Rabbit & Bear Studios, che alterna i dettami da GdR al platforming a scorrimento laterale. Re:Legend : Magnus Game Studio ci porta in un “mondo stupefacente” per un’avventura che ci vedrà pescatori, costruttori con un sistema di crafting, e anche… pseudo-allenatori di Pokémon. Ci attendono più informazioni nel 505 Game Show previsto per domani .

: Magnus Game Studio ci porta in un “mondo stupefacente” per un’avventura che ci vedrà pescatori, costruttori con un sistema di crafting, e anche… pseudo-allenatori di Pokémon. Ci attendono più informazioni nel previsto per . Ghostrunner : il gioco d’azione parkour dalle atmosfere cyberpunk si mostra su Xbox Series X in un trailer pieno di elogi dalla critica. “Disponibile ora in Smart Delivery”.

: il gioco d’azione parkour dalle atmosfere cyberpunk si mostra su Xbox Series X in un trailer pieno di elogi dalla critica. “Disponibile ora in Smart Delivery”. The King of Fighters XV : è stato presentato K’ , piromante dai colpi veloci e duri. 17 febbraio 2022 .

: è stato presentato , piromante dai colpi veloci e duri. . Guardians of the Galaxy: il gioco uscirà il 26 ottobre su console Xbox, e si mostra in un trailer che sfoggia l’eccellente doppiaggio giapponese. Il preordine include i costumi classici per i personaggi dai fumetti (specie Star-Lord, Drax e Gamora), mentre l’edizione digitale deluxe dona a Star-Lord altri due costumi.

Koji Watanabe ha infine chiuso la presentazione.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della conferenza? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.