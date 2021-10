Mattel annuncia il nuovo Pictionary Air Harry Potter!

Da non perdere!

Con Pictionary Air, ora è possibile letteralmente disegnare in aria : all’interno della scatola i giocatori troveranno una speciale penna che consentirà di disegnare in aria e grazie all’App gratuita dedicata, scaricabile su Smartphone e Tablet, i compagni di squadra indovineranno le immagini che appaiono sullo schermo.

Questo autunno, Mattel e Warner Bros. Consumer Products lanceranno a livello nazionale, il nuovissimo Pictionary Air Harry Potter , una versione speciale del gioco in cui tutti gli elementi sono ispirati ai dettagli magici del Wizarding World , inclusa la speciale penna che assume la forma della bacchetta di Harry.

Davide Quarta

Davide nasce alla fine dei '90 e ben presto, grazie a suo fratello, scopre che oltre al mondo "reale" ne esiste un altro fatto di pixel colorati. Da allora, la passione per quel mondo diventa sempre più forte e lo aiuta a superare anche le sfide più dure che il mondo reale gli pone davanti. Negli anni i suoi interessi sono mutati, tuttavia la dedizione per il media videoludico ha continuato a far parte di lui nonostante tutto!