Alan Wake Remastered: un nuovo video di gameplay mette in luce la grafica in 4K

La data di uscita della nuova versione di Alan Wake, il classico horror sviluppato da Remedy, è stata fissata per il prossimo mese; questo vuole dire che, per potere metterci le mani sopra, i giocatori devono aspettare ancora poco meno di una settimana. Per permettergli di farsi un’idea più precisa rispetto a questo Alan Wake Remastered, è stato pubblicato un video di 7 minuti interamente dedicato al gameplay.

Alan Wake Remastered: ecco il video dedicato al gameplay

In questo nuovo filmato dedicato a Alan Wake Remastered, abbiamo la possibilità di osservare un passaggio della prima parte del gioco e, di conseguenza, di farci una idea più precisa del gameplay del titolo. All’interno di questo trailer, il dettaglio che colpisce maggiormente è però la grafica. Le migliorie rispetto al titolo originale, già messe in mostra da un trailer precedentemente pubblicato, sono più che mai evidenti. Questa nuova release utilizza infatti la tecnologia 4K non solo per rendere più dettagliato l’ambiente e il modello del protagonista, ma anche per perfezionare l’effetto delle fonti di luce, sia naturali che artificiali, all’interno di tutte le sue scene.

Come si è detto in precedenza, Alan Wake Remastered sarà rilasciato il prossimo Ottobre. Al momento della sua uscita, il gioco sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (in esclusiva su Epic Games Store). In futuro, è possibile che venga realizzato anche un porting per permettere anche ai possessori di Nintendo Switch di giocare.

